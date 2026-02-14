У ВСУ опровергли российский фейк насчет оккупации Константиновки — видео
У ВСУ опровергли российский фейк насчет оккупации Константиновки — видео

Константиновка
Источник:  online.ua

Бойцы 19-го армейского корпуса и 44-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ опубликовали видео, в котором показали, что свободно передвигаются по Константиновке Донецкой области, и заявили, что информация о якобы захвате российскими военными города является фейком.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины опровергли информацию о захвате российскими военными городов Константиновка и Железнодорожное.
  • Бойцы 19-го армейского корпуса и 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировали, что города находятся под контролем украинских защитников.
  • Официальные источники подтвердили, что российские фейки об оккупации указанных поселков не соответствуют действительности.

Константиновка находится под контролем ВСУ

соответствующее видео 19-й армейский корпус ВСУ обнародовал в Фейсбуке.

Константиновка — это Украина. Город под контролем Вооруженных сил Украины и никакие фейки о "присутствии" окупантов здесь не имеют ничего общего с реальностью.

Они призвали доверять только официальным источникам, подчеркнув, что "проверенные факты — наша сила".

Информация о якобы захвате российскими войсками поселка Железнодорожное Запорожской области также не соответствует действительности. Населенный пункт контролируют украинские защитники, несмотря на ежедневные авиаудары.

Константиновка

