У ВСУ опровергли российский фейк насчет оккупации Константиновки — видео

Бойцы 19-го армейского корпуса и 44-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ опубликовали видео, в котором показали, что свободно передвигаются по Константиновке Донецкой области, и заявили, что информация о якобы захвате российскими военными города является фейком.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины опровергли информацию о захвате российскими военными городов Константиновка и Железнодорожное.
- Бойцы 19-го армейского корпуса и 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ продемонстрировали, что города находятся под контролем украинских защитников.
- Официальные источники подтвердили, что российские фейки об оккупации указанных поселков не соответствуют действительности.
Константиновка находится под контролем ВСУ
соответствующее видео 19-й армейский корпус ВСУ обнародовал в Фейсбуке.
Они призвали доверять только официальным источникам, подчеркнув, что "проверенные факты — наша сила".
Информация о якобы захвате российскими войсками поселка Железнодорожное Запорожской области также не соответствует действительности. Населенный пункт контролируют украинские защитники, несмотря на ежедневные авиаудары.
