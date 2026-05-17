"Розслідування" щодо Олени Зеленської — НАБУ і САП спростували російську дезінформацію

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спростували російську дезінформацію про нібито розслідування щодо дружини президента України Олени Зеленської та підготовку її арешту.

НАБУ і САП спростували російську дезінформацію щодо Олени Зеленської

НАБУ та САП звертають увагу на поширення у російських та проросійських медіа чергової хвилі дезінформації щодо нібито "розслідувань" стосовно дружини президента України.

Ця інформація не відповідає дійсності. НАБУ та САП не здійснюють жодних процесуальних дій, про які йдеться у зазначених вкидах.

Зазначається, що подібні інформаційні вкиди є частиною системної дезінформаційної кампанії з боку держави-агресора, спрямованої на дискредитацію українських інституцій, підрив довіри до антикорупційних органів, дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та ослаблення єдності України в умовах повномасштабної війни.

Раніше 17 травня російське державне пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на "джерела в російських силових структурах" заявило, що НАБУ і САП нібито готують арешт Олени Зеленської.