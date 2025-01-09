На выставке CES 2025 разработчики из компании EcoFlow показали шляпу со встроенными солнечными панелями, способную одновременно заряжать до двух устройств одновременно.

Что известно об инновационной шляпе-зарядке со встроенными солнечными панелями

Отмечается, что шляпа несколько нелепа в плане дизайна, однако это компенсируется ее эффективностью.

С помощью этого устройства можно одновременно заряжать сразу два портативных устройства одновременно.

Поля сегментированы и каждая секция имеет небольшой набор монокристаллических кремниевых элементов с номинальной эффективностью 24%.

Шляпа-зарядка Power Hat

Как работает шляпа-зарядка Power Hat

Нижняя сторона шляпы содержит небольшую пластиковую коробку со светодиодным индикатором, показывающим, какой заряд в данный момент генерирует шляпу.

Под приклеенными сзади резиновыми вкладками размещаются порты USB-A и USB-C.

EcoFlow выдает максимум 5В/2,4А, поэтому вы можете рассчитывать на то, что он будет поддерживать заряд вашего смартфона или планшета, но не сможет запустить что-либо более энергоемкое.

На борту нет аккумулятора, поскольку он сделал бы шляпу слишком тяжелой. Поэтому вам нужно иметь под рукой длинную проволоку, чтобы протянуть ее от головы до кармана, в котором вы держите смартфон.

Компания утверждает, что устройство достаточно прочное, чтобы прослужить вам долгое время: каждая панель состоит из отдельных сегментов, которые можно составить почти до карманного размера.

Она защищена от проникновения воды и пыли по стандарту IP65, но не стоит погружать шляпу в воду или класть в стиральную машину.

В настоящее время шляпа EcoFlow Power Hat продается за 129 долларов.