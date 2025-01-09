Разработчики представили шляпу-зарядку с солнечными панелями
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Разработчики представили шляпу-зарядку с солнечными панелями

Шляпа-зарядка
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Источник:  Engadget

На выставке CES 2025 разработчики из компании EcoFlow показали шляпу со встроенными солнечными панелями, способную одновременно заряжать до двух устройств одновременно.

Главные тезисы

  • Шляпа-зарядка Power Hat от EcoFlow позволяет заряжать до двух устройств одновременно благодаря встроенным солнечным панелям.
  • Устройство компактное и эффективное, оснащено портами USB-A и USB-C, а также защищено от воды и пыли по стандарту IP65.
  • Power Hat подходит для активного отдыха и путешествий, обеспечивая возможность всегда иметь заряженные устройства в пути.
  • Шляпа не имеет встроенного аккумулятора, но способна поддерживать заряд смартфона или планшета с ограниченной мощностью.
  • Цена шляпы-зарядки Power Hat от EcoFlow составляет 129 долларов, делая ее доступной и удобной в использовании.

Что известно об инновационной шляпе-зарядке со встроенными солнечными панелями

Отмечается, что шляпа несколько нелепа в плане дизайна, однако это компенсируется ее эффективностью.

С помощью этого устройства можно одновременно заряжать сразу два портативных устройства одновременно.

Поля сегментированы и каждая секция имеет небольшой набор монокристаллических кремниевых элементов с номинальной эффективностью 24%.

Компания EcoFlow представила шляпу-зарядку с солнечными панелями
Шляпа-зарядка Power Hat

Как работает шляпа-зарядка Power Hat

Нижняя сторона шляпы содержит небольшую пластиковую коробку со светодиодным индикатором, показывающим, какой заряд в данный момент генерирует шляпу.

Под приклеенными сзади резиновыми вкладками размещаются порты USB-A и USB-C.

EcoFlow выдает максимум 5В/2,4А, поэтому вы можете рассчитывать на то, что он будет поддерживать заряд вашего смартфона или планшета, но не сможет запустить что-либо более энергоемкое.

На борту нет аккумулятора, поскольку он сделал бы шляпу слишком тяжелой. Поэтому вам нужно иметь под рукой длинную проволоку, чтобы протянуть ее от головы до кармана, в котором вы держите смартфон.

Компания утверждает, что устройство достаточно прочное, чтобы прослужить вам долгое время: каждая панель состоит из отдельных сегментов, которые можно составить почти до карманного размера.

Она защищена от проникновения воды и пыли по стандарту IP65, но не стоит погружать шляпу в воду или класть в стиральную машину.

В настоящее время шляпа EcoFlow Power Hat продается за 129 долларов.

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