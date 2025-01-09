На виставці CES 2025 розробники з компанії EcoFlow показали капелюх з вбудованими сонячними панелями, здатний одночасно заряджати до двох пристроїв одночасно.
Головні тези:
- Капелюх-зарядка Power Hat від EcoFlow оснащений сонячними панелями, які дозволяють заряджати до двох пристроїв одночасно.
- Пристрій має компактний дизайн і високу ефективність завдяки набору монокристалічних кремнієвих елементів з номінальною ефективністю 24%.
- Power Hat має вбудовані порти USB-A та USB-C, пластикову коробку з індикатором рівня заряду та захист від води та пилу за стандартом IP65.
- Капелюх-зарядка від EcoFlow може підтримувати заряд смартфона або планшета, але не запускати щось більш енергоємне через обмежену потужність 5В/2,4А.
- Цей пристрій підійде для любителів активного відпочинку і подорожей, оскільки дозволить завжди мати заряджені пристрої в дорозі. Вартість Power Hat становить 129 доларів.
Що відомо про іноваційний капелюх-зарядку із вбудованими сонячними панелями
Зазначається, що капелюх дещо недолугий у плані дизайну, однак це компенсується його ефективністю.
За допомогою цього пристрою можна одночасно заряджати одразу два портативні пристрої одночасно.
Поля сегментовані, і кожна секція має невеликий набір монокристалічних кремнієвих елементів з номінальною ефективністю 24%.
Як працює капелюх-зарядка Power Hat
Нижня сторона капелюха містить невеличку пластикову коробку зі світлодіодним індикатором, який показує, який заряд у даний момент генерує капелюх.
Під приклепленими позаду гумовими вкладками розміщуються порти USB-A та USB-C.
EcoFlow видає максимум 5В/2,4А, тому ви можете розраховувати на те, що він буде підтримувати заряд вашого смартфона або планшета, але не зможе запустити щось більш енергоємне.
На борту немає акумулятора, оскільки він зробив би капелюх занадто важким. Тому вам потрібно мати під рукою довгий дріт, щоб протягнути його від голови до кишені, у якій ви тримаєте смартфон.
Компанія стверджує, що пристрій достатньо міцний, щоб прослужити вам довгий час: кожна панель складається з окремих сегментів, які можна скласти майже до кишенькового розміру.
Вона захищена від проникнення води та пилу за стандартом IP65, але не варто занурювати капелюх у воду чи класти у пральну машину.
Наразі капелюх EcoFlow Power Hat продається за 129 доларів.
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