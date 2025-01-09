На виставці CES 2025 розробники з компанії EcoFlow показали капелюх з вбудованими сонячними панелями, здатний одночасно заряджати до двох пристроїв одночасно.

Що відомо про іноваційний капелюх-зарядку із вбудованими сонячними панелями

Зазначається, що капелюх дещо недолугий у плані дизайну, однак це компенсується його ефективністю.

За допомогою цього пристрою можна одночасно заряджати одразу два портативні пристрої одночасно.

Поля сегментовані, і кожна секція має невеликий набір монокристалічних кремнієвих елементів з номінальною ефективністю 24%.

Капелюх-зарядка Power Hat

Як працює капелюх-зарядка Power Hat

Нижня сторона капелюха містить невеличку пластикову коробку зі світлодіодним індикатором, який показує, який заряд у даний момент генерує капелюх.

Під приклепленими позаду гумовими вкладками розміщуються порти USB-A та USB-C.

EcoFlow видає максимум 5В/2,4А, тому ви можете розраховувати на те, що він буде підтримувати заряд вашого смартфона або планшета, але не зможе запустити щось більш енергоємне.

На борту немає акумулятора, оскільки він зробив би капелюх занадто важким. Тому вам потрібно мати під рукою довгий дріт, щоб протягнути його від голови до кишені, у якій ви тримаєте смартфон.

Компанія стверджує, що пристрій достатньо міцний, щоб прослужити вам довгий час: кожна панель складається з окремих сегментів, які можна скласти майже до кишенькового розміру.

Вона захищена від проникнення води та пилу за стандартом IP65, але не варто занурювати капелюх у воду чи класти у пральну машину.

Наразі капелюх EcoFlow Power Hat продається за 129 доларів.