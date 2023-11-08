Разведка Британии подтвердила угрозу военной логистике РФ

Диверсии на российских железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают быть серьезной проблемой для российских властей.

Военная логистика РФ под угрозой

Как отмечает британская разведка, исследование независимого российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года с момента вторжения в суд пошли 76 дел о железнодорожных диверсиях.

По меньшей мере 137 человек, подавляющее большинство из которых моложе 24 лет, были привлечены к ответственности.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8YnLfxsrKF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 8, 2023

С начала 2023 года на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры наносятся надписи, в которых указывается, что согласно Уголовному кодексу РФ диверсия может наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.

Поскольку в России запрещены практически все методы открытого инакомыслия, диверсии продолжают привлекать небольшую часть молодых людей как метод протеста против "специальной военной операции", отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Из-за постоянных диверсий оккупанты усиливают защиту железной дороги

По данным крымских партизан, "транспортная полиция" российских захватчиков ввела дополнительные меры безопасности в ряде городов и пунктов. Среди них Джанкой, Керчь, Феодосия и Симферополь. Так, оккупанты мобилизуют дополнительный личный состав для сопровождения грузов и пассажирских поездов, отмечают представители подполья.

Силы оперативного управления направлены на усиление мер безопасности, а также в техническом секторе установлено постоянное дежурство оперативников, - отмечали партизаны. Поделиться

Также на железнодорожной станции "Симферополь" введен усиленный режим несения службы с "особым вниманием" к контролю фото и видеозаписей.

В Силах сопротивления обращают внимание, что ситуация обострилась из-за постоянных диверсий и попыток нарушения безопасности железнодорожных объектов, использующих войска РФ.