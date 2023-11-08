Розвідка Британії підтвердила загрозу для військової логістики РФ

Диверсії на російських залізницях з боку антивоєнних активістів продовжують бути серйозною проблемою для російської влади.

Військова логістика РФ під загрозою

Як зазначає британська розвідка, дослідження незалежного російського ЗМІ "Медиазона" показує, що станом на жовтень 2023 року з моменту вторгнення до суду пішли 76 справ про залізничні диверсії.

Щонайменше 137 осіб, переважна більшість з яких молодші за 24 роки, були притягнуті до відповідальності.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8YnLfxsrKF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 8, 2023

З початку 2023 року на ключових об'єктах залізничної інфраструктури наносяться написи, в яких зазначається, що відповідно до Кримінального кодексу РФ диверсія може каратися аж до довічного позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, військова логістика РФ, включаючи постачання для війни в Україні, як і раніше, залежить від 33000-кілометрової залізничної лінії країни.

Оскільки у Росії заборонені практично всі методи відкритого інакомислення, диверсії продовжують залучати невелику частину молодих людей як метод протесту проти "спеціальної військової операції, - зазначають у Міноборони Британії. Поширити

Через постійні диверсії окупанти посилюють захист залізниці

За даними кримських партизанів, "транспортна поліція" російських загарбників запровадила додаткові заходи безпеки у низці міст та пунктів. Серед них Джанкой, Керч, Феодосія та Сімферополь. Так, окупанти мобілізують додатковий особовий склад для супроводу вантажів та пасажирських поїздів, зазначають представники підпілля.

Сили з оперативного управління спрямовані на посилення заходів безпеки, і навіть у технічному секторі встановлено постійне чергування оперативників, - зазначали партизани. Поширити

Також на залізничній станції "Сімферополь" запроваджений посилений режим несення служби, з "особливою увагою" до контролю фото та відеозаписів.

У Силах спротиву звертають увагу, що ситуація загострилася через постійні диверсії та спроби порушення безпеки залізничних об'єктів, що використовують війська РФ.