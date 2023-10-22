Реальная цифра больше. Украина подтвердила похищение Россией 20 тысяч детей — Зеленский

Зеленский назвал количество похищенных Россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Глава Украинского государства поблагодарил за гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за 100 млн долл, выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также на оборудование для быстрых и хирургических отделений и т.д.

Президент отметил значимую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

Только то, что мы можем подтвердить документально – это около 20 тысяч похищенных детей. Это страшная цифра, но реальная еще больше. Потому нам нужно продолжать этот трек. Мы готовы к дальнейшей координации и сотрудничеству, – отметил Владимир Зеленский. Поделиться

Президент Украины отметил заинтересованность Катара в реализации гуманитарных проектов первой леди Елены Зеленской по восстановлению разрушенных больниц.

Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью приложения усилий по деэскалации конфликта, поиску мира и защиты гражданских. Глава Украинского государства отметил важность беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских граждан и поставок гуманитарных грузов.

Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации Украинской формулы мира. Президент поблагодарил за участие катарской делегации в консультациях советников по национальной безопасности в Джидде и готовность Катара отправить представителей на следующую встречу, которая состоится на Мальте.

Что известно о фильме "Истерзанное детство"

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Этот фильм украинского независимого медиа и одноименного видеопродакшена Online.UA вошел в программу Фестиваля европейского кино .

Фестиваль европейского кино в Аргентине проходит по инициативе представительства Европейского Союза в Аргентине.

В этом году Фестиваль заручился поддержкой посольств и культурных институтов Германии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Словении, Испании, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии и Швеции.

В 2023 году фестиваль проходит в 19-й раз.