Реальная цифра больше. Украина подтвердила похищение Россией 20 тысяч детей — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил весомую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.
Зеленский назвал количество похищенных Россией детей
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Глава Украинского государства поблагодарил за гуманитарную поддержку со стороны Катара, в том числе за 100 млн долл, выделенных на укрепление украинского энергетического сектора, а также на оборудование для быстрых и хирургических отделений и т.д.
Президент отметил значимую посредническую роль Катара в возвращении незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.
Президент Украины отметил заинтересованность Катара в реализации гуманитарных проектов первой леди Елены Зеленской по восстановлению разрушенных больниц.
Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и согласились с необходимостью приложения усилий по деэскалации конфликта, поиску мира и защиты гражданских. Глава Украинского государства отметил важность беспрепятственного функционирования гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских граждан и поставок гуманитарных грузов.
Владимир Зеленский отметил, что, несмотря на глобальные вызовы, участие стран Залива очень важно для реализации Украинской формулы мира. Президент поблагодарил за участие катарской делегации в консультациях советников по национальной безопасности в Джидде и готовность Катара отправить представителей на следующую встречу, которая состоится на Мальте.
Что известно о фильме "Истерзанное детство"
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Этот фильм украинского независимого медиа и одноименного видеопродакшена Online.UA вошел в программу Фестиваля европейского кино .
Фестиваль европейского кино в Аргентине проходит по инициативе представительства Европейского Союза в Аргентине.
В этом году Фестиваль заручился поддержкой посольств и культурных институтов Германии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Дании, Словении, Испании, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Португалии, Румынии и Швеции.
В 2023 году фестиваль проходит в 19-й раз.
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