Реквизит с культового сериала «Игра престолов» будет продан на аукционе. Сколько стоит

Американский мультинациональный аукционный дом Heritage Auctions выставит на продажу две тысячи предметов реквизита и костюмов, которые использовались при съемках популярного сериала «Игра престолов».

В США выставят на аукцион предметы из «Игры престолов»

Аукцион пройдет с 10 по 12 октября в американском Далласе. Фанаты популярного сериала от стриминговой платформы HBO смогут приобрести один из 900 лотов.

На продажу будут выставлены такие предметы как Железный трон, протезы зубов Белых Ходоков, доспехи и меч Джейме Ланнистера, костюмы разных персонажей.

Сериал "Игра престолов"

Начальная стоимость лотов колеблется от 500 до 20 тыс долл. В эквиваленте это от 20 до 825 тыс грн по нынешнему курсу.

Доспехи из "Игры престолов"

Аукциону предшествует ознакомление с коллекцией реквизита, которое проводится с 17 сентября по 4 октября. Это возможно в офисах Heritage Auctions в Лондоне и Нью-Йорке.

Старший вице-президент HBO Джей Роу прокомментировал проведение аукциона. По его мнению, каждый фанат «Игры престолов» сможет «ухватить кусок истории».

Костюмы из "Игры престолов"

«Игра престолов» среди лучших сериалов XXI века

Многосерийный сериал был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени», написанного американским писателем Джорджом Р. Р. Мартиным.



Сериал транслировала стриминговая платформа HBO. Всего есть восемь сезонов.

По версии ведущего американского журнала The Hollywood Reporter, «Игра престолов» стала 30-м лучшим сериалом XXI века.