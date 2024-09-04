Реквизит с культового сериала «Игра престолов» будет продан на аукционе. Сколько стоит
Категория
Культура
Дата публикации

Реквизит с культового сериала «Игра престолов» будет продан на аукционе. Сколько стоит

Реквизит с культового сериала «Игра престолов» будет продан на аукционе. Сколько стоит
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Источник:  Euronews

Американский мультинациональный аукционный дом Heritage Auctions выставит на продажу две тысячи предметов реквизита и костюмов, которые использовались при съемках популярного сериала «Игра престолов».

Главные тезисы

  • На аукционе Heritage Auctions будут выставлены две тысячи предметов реквизита и костюмов из сериала «Игра престолов».
  • Начальная стоимость лотов колеблется от 500 до 20 тыс долларов, что составляет от 20 до 825 тыс гривен по текущему обменному курсу.
  • Предварительное ознакомление с коллекцией реквизита пройдет с 17 сентября по 4 октября в Лондоне и Нью-Йорке.
  • Сериал «Игра престолов» считается одним из лучших шоу XXI века с множеством наград и номинаций, включая престижную премию «Эмми».
  • «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина и считается одним из самых значимых сериалов современности.

В США выставят на аукцион предметы из «Игры престолов»

Аукцион пройдет с 10 по 12 октября в американском Далласе. Фанаты популярного сериала от стриминговой платформы HBO смогут приобрести один из 900 лотов.

На продажу будут выставлены такие предметы как Железный трон, протезы зубов Белых Ходоков, доспехи и меч Джейме Ланнистера, костюмы разных персонажей.

Сериал "Игра престолов"

Начальная стоимость лотов колеблется от 500 до 20 тыс долл. В эквиваленте это от 20 до 825 тыс грн по нынешнему курсу.

Доспехи из "Игры престолов"

Аукциону предшествует ознакомление с коллекцией реквизита, которое проводится с 17 сентября по 4 октября. Это возможно в офисах Heritage Auctions в Лондоне и Нью-Йорке.

Старший вице-президент HBO Джей Роу прокомментировал проведение аукциона. По его мнению, каждый фанат «Игры престолов» сможет «ухватить кусок истории».

Костюмы из "Игры престолов"

«Игра престолов» среди лучших сериалов XXI века

Многосерийный сериал был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени», написанного американским писателем Джорджом Р. Р. Мартиным.

Сериал транслировала стриминговая платформа HBO. Всего есть восемь сезонов.

По версии ведущего американского журнала The Hollywood Reporter, «Игра престолов» стала 30-м лучшим сериалом XXI века.

У сериала есть престижные премии, включая “Эмми”. Последний сезон был представлен сразу в 19-ти номинациях.

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