Реквізит з культового серіалу «Гра престолів» продадуть на аукціоні. Скільки коштує
Категорія
Культура
Дата публікації

Реквізит з культового серіалу «Гра престолів» продадуть на аукціоні. Скільки коштує

Гра престолів
Джерело:  Euronews

Американський мультинаціональний аукціонний дім Heritage Auctions виставить на продаж дві тисячі предметів з реквізиту та костюмів, які використовувались при зйомках популярного серіалу «Гра престолів». 

Головні тези:

  • Аукціонний дім Heritage Auctions виставить на продаж дві тисячі предметів з реквізиту та костюмів з серіалу «Гра престолів».
  • Фанати серіалу матимуть можливість придбати один з 900 лотів, включно з Залізним троном, мечем Джейме Ланністера та іншими унікальними речами.
  • Початкова вартість лотів коливається від 500 до 20 тис дол, що в еквіваленті складає від 20 до 825 тис грн.
  • Перед аукціоном буде ознайомлення з колекцією реквізиту, яке триватиме з 17 вересня по 4 жовтня у Лондоні та Нью-Йорку.
  • Серіал «Гра престолів» вважається одним із найкращих серіалів XXI століття і має велику кількість номінацій на престижні премії, включно з “Еммі”.

У США виставлять на аукціон предмети з «Гри престолів»  

Аукціон відбудеться з 10 по 12 жовтня в американському Далласі. Фанати популярного серіалу від стримінгової платформи HBO зможуть придбати один з 900 лотів.

На продаж будуть виставлені такі предмети як Залізний трон, протези зубів Білих Ходоків, обладунки та меч Джейме Ланністера, костюми різних персонажів.

Серіал “Гра престолів”

Початкова вартість лотів коливається від 500 дол до 20 тис дол. В еквіваленті це від 20 до 825 тис грн по нинішньому курсу.

Обладунки з “Гри престолів”

Аукціону передуватиме ознайомлення з колекцією реквізиту, яке проводиться з 17 вересня по 4 жовтня. Це можливо в офісах Heritage Auctions в Лондоні та Нью-Йорку.

Старший віцепрезидент HBO Джей Роу прокоментував проведення аукціону. На його думку, кожен фанат «Гри престолів» зможе «вхопити шматок історії».

Костюми з “Гри престолів”

«Гра престолів» серед найкращих серіалів XXI століття

Багатосерійний серіал було створено за мотивами циклу романів «Пісня льоду й полум’я», який написав американський письменник Джордж Р. Р. Мартін. 

Серіал транслювала стримінгова платформа HBO. Усього є вісім сезонів.

За версією провідного американського журналу The Hollywood Reporter, «Гра престолів» стала 30-м найкращим серіалом XXI століття.

У серіалу є престижні премії, включно з “Еммі”. Останній сезон був представлений одразу в 19 номінаціях.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Автор "Гри престолів" та інші письменники позиваються до OpenAI
Автор "Гри престолів" та інші письменники позиваються до OpenAI
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер звинуватила чоловіка у викраденні дітей
Зірка "Гри престолів" Софі Тернер звинуватила чоловіка у викраденні дітей
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка "Гри престолів" Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана — відео
Джек Глісон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?