Реквізит з культового серіалу «Гра престолів» продадуть на аукціоні. Скільки коштує

Американський мультинаціональний аукціонний дім Heritage Auctions виставить на продаж дві тисячі предметів з реквізиту та костюмів, які використовувались при зйомках популярного серіалу «Гра престолів».
Головні тези:
- Аукціонний дім Heritage Auctions виставить на продаж дві тисячі предметів з реквізиту та костюмів з серіалу «Гра престолів».
- Фанати серіалу матимуть можливість придбати один з 900 лотів, включно з Залізним троном, мечем Джейме Ланністера та іншими унікальними речами.
- Початкова вартість лотів коливається від 500 до 20 тис дол, що в еквіваленті складає від 20 до 825 тис грн.
- Перед аукціоном буде ознайомлення з колекцією реквізиту, яке триватиме з 17 вересня по 4 жовтня у Лондоні та Нью-Йорку.
- Серіал «Гра престолів» вважається одним із найкращих серіалів XXI століття і має велику кількість номінацій на престижні премії, включно з “Еммі”.
У США виставлять на аукціон предмети з «Гри престолів»
Аукціон відбудеться з 10 по 12 жовтня в американському Далласі. Фанати популярного серіалу від стримінгової платформи HBO зможуть придбати один з 900 лотів.
На продаж будуть виставлені такі предмети як Залізний трон, протези зубів Білих Ходоків, обладунки та меч Джейме Ланністера, костюми різних персонажів.
Початкова вартість лотів коливається від 500 дол до 20 тис дол. В еквіваленті це від 20 до 825 тис грн по нинішньому курсу.
Аукціону передуватиме ознайомлення з колекцією реквізиту, яке проводиться з 17 вересня по 4 жовтня. Це можливо в офісах Heritage Auctions в Лондоні та Нью-Йорку.
Старший віцепрезидент HBO Джей Роу прокоментував проведення аукціону. На його думку, кожен фанат «Гри престолів» зможе «вхопити шматок історії».
«Гра престолів» серед найкращих серіалів XXI століття
Багатосерійний серіал було створено за мотивами циклу романів «Пісня льоду й полум’я», який написав американський письменник Джордж Р. Р. Мартін.
Серіал транслювала стримінгова платформа HBO. Усього є вісім сезонів.
За версією провідного американського журналу The Hollywood Reporter, «Гра престолів» стала 30-м найкращим серіалом XXI століття.
У серіалу є престижні премії, включно з “Еммі”. Останній сезон був представлений одразу в 19 номінаціях.
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