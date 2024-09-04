Реквізит з культового серіалу «Гра престолів» продадуть на аукціоні. Скільки коштує

Американський мультинаціональний аукціонний дім Heritage Auctions виставить на продаж дві тисячі предметів з реквізиту та костюмів, які використовувались при зйомках популярного серіалу «Гра престолів».

У США виставлять на аукціон предмети з «Гри престолів»

Аукціон відбудеться з 10 по 12 жовтня в американському Далласі. Фанати популярного серіалу від стримінгової платформи HBO зможуть придбати один з 900 лотів.

На продаж будуть виставлені такі предмети як Залізний трон, протези зубів Білих Ходоків, обладунки та меч Джейме Ланністера, костюми різних персонажів.

Серіал “Гра престолів”

Початкова вартість лотів коливається від 500 дол до 20 тис дол. В еквіваленті це від 20 до 825 тис грн по нинішньому курсу.

Обладунки з “Гри престолів”

Аукціону передуватиме ознайомлення з колекцією реквізиту, яке проводиться з 17 вересня по 4 жовтня. Це можливо в офісах Heritage Auctions в Лондоні та Нью-Йорку.

Старший віцепрезидент HBO Джей Роу прокоментував проведення аукціону. На його думку, кожен фанат «Гри престолів» зможе «вхопити шматок історії».

Костюми з “Гри престолів”

«Гра престолів» серед найкращих серіалів XXI століття

Багатосерійний серіал було створено за мотивами циклу романів «Пісня льоду й полум’я», який написав американський письменник Джордж Р. Р. Мартін.



Серіал транслювала стримінгова платформа HBO. Усього є вісім сезонів.

За версією провідного американського журналу The Hollywood Reporter, «Гра престолів» стала 30-м найкращим серіалом XXI століття.