Республиканцы сняли кандидатуру Джордана на должность спикера Палаты представителей

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии в пятницу тайным голосованием сняли кандидатуру ультраправого трамписта Джима Джордана, претендовавшего на должность спикера палаты.

Что известно о Джиме Джордане

Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

Нового кандидата на должность спикера Палаты представителей республиканцы изберут в понедельник.

Таким образом, Палата представителей США остается без спикера в то время, как спустя почти месяц истекает срок действия временного финансирования федерального правительства США, и без одобрения бюджетного законодательства его ждет шатдаун.

В условиях тупика в Конгрессе альтернативный избранию постоянного спикера вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.

3 октября в должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе о помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан лишь до середины ноября, чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.