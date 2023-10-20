Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників
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Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників

Джим Джордан
Джерело:  CNN

Таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана.

Республіканці зняли кандидатуру Джордана на посаду спікера Палати представників

Члени Палати представників США від Республіканської партії в п'ятницю таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера палати.

Що відомо про Джима Джордана

Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.

Нового кандидата на посаду спікера Палати представників республіканці оберуть у понеділок.

Таким чином, Палата представників США залишається без спікера в той час, як через майже місяць завершується термін дії тимчасового фінансування федерального уряду США, й без схвалення бюджетного законодавства на нього чекає шатдаун.

В умовах глухого кута в Конгресі альтернативний обранню постійного спікера варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.

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