Новий кандидат на посаду спікера Палати представників виступає проти допомоги Україні

Хто такий Джим Джордан

Джордан, якого підтримує колишній президент США Дональд Трамп, переміг представника Джорджії Остіна Скотта. Його кандидатуру передадуть на розгляд у повний склад палати представників.

Для того, щоб бути обраним на посаду спікера необхідно набрати щонайменше 217 голосів, тобто більшість.

Джордан отримав популярність як лідер правого крила Республіканської партії у Палаті представників. Наразі він очолює юридичний комітет Палати й підтримує зусилля щодо імпічменту президента США Джо Байдена.

Джордан виступає проти збільшення допомоги Сполучених Штатів для України. Окрім цього, його називають прихильником колишнього американського президента Дональда Трампа.

Як повідомила представниця Флориди Кет Каммак, 13 жовтня він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не уточнив, чи підтримає збільшення фінансування.

Джордан був першим головою фракції свободи Палати представників — це фракція Конгресу, яка складається з республіканців і вважається найбільш консервативною і правою. Він рішуче виступає проти абортів і за різке скорочення федеральних витрат. Він також очолює зусилля з притягнення до відповідальності президента Джо Байдена і був ключовим союзником Дональда Трампа в січні 2021 року, коли той намагався довести, що вибори «вкрали».

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

Зазначається, що вартість нового пакета військової допомоги Україні складає 200 млн доларів.

Пентагон продовжує розширювати арсенал зброї, яка надається Україні у якості військової допомоги.

У пакет входить озброєння:

Ракети AIM-9 Sidewinder для ППО;

артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

протитанкові ракети TOW;

також 155-мм і 105-мм снаряди.

Також до нього також входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.

Це вже 48-й раз, коли США скористалися президентськими повноваженнями щодо скорочення чисельності збройних сил для постачання українських військових технікою з американських запасів.

США надали Україні безпекову допомогу на суму близько 44 мільярдів доларів від початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року.