Новый кандидат на должность спикера Палаты представителей выступает против помощи Украине

Кто такой Джим Джордан

Джордан, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.

Для того чтобы быть избранным на должность спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть большинство.

Джордан получил известность как лидер правого крыла Республиканской партии в Палате представителей. В настоящее время он возглавляет юридический комитет Палаты и поддерживает усилия по импичменту президента США Джо Байдена.

Джордан выступает против увеличения помощи США для Украины. Кроме того, его называют сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как сообщила представитель Флориды Кэт Каммак, 13 октября он сказал республиканцам, что поддерживает Украину, но не уточнил, поддержит ли увеличение финансирования.

Джордан был первым председателем фракции свободы Палаты представителей - это фракция Конгресса, которая состоит из республиканцев и считается наиболее консервативной и правой. Он решительно выступает против абортов и резкого сокращения федеральных расходов. Он также возглавляет усилия по привлечению к ответственности президента Джо Байдена и являлся ключевым союзником Дональда Трампа в январе 2021 года, когда тот пытался доказать, что выборы «украли».

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет 200 млн долларов.

Пентагон продолжает расширять арсенал оружия, предоставляемого Украине в качестве военной помощи.

В пакет входит вооружение:

Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;

артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые ракеты TOW;

См. также 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Это уже в 48-й раз, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности вооруженных сил для снабжения украинских военных техникой из американских запасов.

США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 миллиардов долларов с начала вторжения России в феврале 2022 года.