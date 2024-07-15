Резиденцию Путина на Валдае "охраняет" ЗРК "Панцирь-С1" — спутниковые фото

Журналисты заметили на спутниковых снимках систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" рядом с резиденцией нелегитимного президента РФ Владимира Путина на Валдае.
Главные тезисы
- Система противовоздушной обороны была установлена в марте 2024 года и является частью мер по обеспечению безопасности окружения российского диктатора.
- Факт размещения ЗРК вызвал интерес после атаки дронов на различные объекты, включая министерства и резиденции ведущих политиков России.
- Установка противовоздушной обороны возле резиденции Путина свидетельствует о растущей неопределенности и сложности в обеспечении безопасности высокопоставленных официальных лиц.
Рядом с резиденцией Путина на Валдае заметили ЗРК "Панцирь-С1"
Отмечается, что ЗРК расположена в лесу на острове Рябиновой, что в 3,7 километрах от валдайской "дачи" российского диктатора.
В частности, башня с установленной на ней ЗРК видна на обновленных спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.
Из истории снимков за прошедшие месяцы на сервисе Planet.com следует, что эта позиция ПВО возле валдайской резиденции Путина была построена в марте 2024 года.
Что этому предшествовало
Напомним, что в начале этого года сообщалось о том, что во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Речь шла о его дворце на Валдае.
Российское издание "Агентство" в январе 2023 уже публиковало фото еще одного "Панциря", якобы установленного рядом с валдайской резиденцией Путина в селе Ящерово.
Также после одной из атак дронов на Москву там начали устанавливать "Панцирь-С1" на крыше админпостроек, в том числе Министерства обороны РФ.
Кроме того, еще один "Панцирь" был обнаружен в 2,5 километрах от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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