Резиденцію Путіна на Валдаї "охороняє" ЗРК "Панцир-С1" — супутникові фото
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Резиденцію Путіна на Валдаї "охороняє" ЗРК "Панцир-С1" — супутникові фото

Резиденцію Путіна на Валдаї "охороняє" ЗРК "Панцир-С1" — супутникові фото
Джерело:  online.ua

Журналісти помітили на супутникових знімках систему протиповітряної оборони "Панцир-С1" поруч із резиденцією нелегітимного президента РФ Володимира Путіна на Валдаї.

Головні тези:

 

  • ЗРК було виявлено на острові Горобиновий, за 3,7 км від дачі Путіна.
  • Інші випадки встановлення “Панциря” біля резиденцій високопосадовців РФ підтверджують підвищений рівень безпеки та обережність у зв'язку з можливими загрозами.
  • Фотознімки історично підтверджують створення позиції протиповітряної оборони навколо резиденції Путіна у березні 2024 року.

Поруч із резиденцією Путіна на Валдаї помітили ЗРК "Панцир-С1"

Зазначається, що ЗРК розташована в лісі на острові Горобиновий, що за 3,7 кілометра від валдайської "дачі" російського диктатора.

Зокрема, вежу зі встановленим на ній ЗРК видно на оновлених супутникових знімках Google, які було зроблено 6 травня цього року.

З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com слідує, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції Путіна було споруджено у березні 2024 року.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що на початку цього року повідомлялось про те, під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Мова йшла про його палац на Валдаї.

Російське видання "Агентство" у січні 2023 року вже публікувало фото ще одного "Панциря", нібито встановленого поряд із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерове.

Також після однієї з атак дронів на Москву там почали встановлювати "Панцир-С1" на даху адмінбудівель, у тому числі Мініборони РФ.

Окрім того, ще один "Панцир" було виявлено за 2,5 кілометра від дачі колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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