РФ начала выводить свои войска из Карабаха, контролируемого Азербайджаном

С территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую Азербайджан вернул под свой контроль, стали выходить российские миротворцы.
"Миротворцы" РФ начали выходить из Карабаха
Первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.
Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и туда зашла азербайджанская полиция.
Musavat со ссылкой на источники пишет, что российские «миротворцы» также выходят из базы в Ходжале. По данным издания, российский контингент покинет территории Азербайджана через несколько дней.
Что этому предшествовало
Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.
После однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 г., Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.
Как следствие, из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.
Христианская Армения и мусульманский Азербайджан спорят за Нагорный Карабах более столетия. Каждая страна считает район своей исторической территорией, у каждой свои аргументы и трактовки истории. После войны 1991—1993 годов и подписанного мирного соглашения Нагорный Карабах стал непризнанной республикой, которую де-факто контролировала Армения, а де-юре она была частью Азербайджана.
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