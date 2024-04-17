РФ начала выводить свои войска из Карабаха, контролируемого Азербайджаном

С территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую Азербайджан вернул под свой контроль, стали выходить российские миротворцы.

"Миротворцы" РФ начали выходить из Карабаха

Первый состав и военная техника "миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.

Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и туда зашла азербайджанская полиция.

Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана, — сообщает APA. Поделиться

Musavat со ссылкой на источники пишет, что российские «миротворцы» также выходят из базы в Ходжале. По данным издания, российский контингент покинет территории Азербайджана через несколько дней.

Что этому предшествовало

Российский "миротворческий" контингент был временно размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении.

После однодневной военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 г., Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Как следствие, из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.