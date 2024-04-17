РФ почала виводити свої війська з Карабаху, який контролює Азербайджан

З території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Азербайджан повернув під свій контроль, почали виходити російські “миротворці”.

"Миротворці" РФ почали виходити з Карабаху

Як зазначається, перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі.

Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану, — повідомляє APA. Поширити

Musavat із посиланням на джерела пише, що російські «миротворці» також виходять з бази в Ходжали. За даними видання, російський контингент залишить території Азербайджану за декілька днів.

Що цьому передувало

Російський "миротворчий" контингент було тимчасово розміщено в Карабасі за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії.

Після одноденної військової операції Баку, розпочатої 19 вересня 2023 року, Азербайджан фактично повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Як наслідок, з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен.