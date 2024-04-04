РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине — Укрэнерго
Категория
Экономика
Дата публикации

РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине — Укрэнерго

солнечная энергия
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Агрессор начал применять новую тактику противодействия украинской энергетической системе, а именно наносить удары по энергетическим объектам, генерирующим ток от возобновляемых источников.

РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине

Враг впервые прицельно атаковал солнечную электростанцию… Это первый случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики. Атака на станцию, которая находится глубоко в тылу, прицельная, — указал Владимир Кудрицкий. Он уточнил, что это локация в Днепропетровской области.

По мнению главы "Укрэнерго", это целенаправленная тактика по причинению ущерба энергосистеме, особенно накануне летнего сезона, когда в жаркие дни, солнечные станции дают компенсацию энергопотребностей для балансировки. Кроме того, солнечные станции, днем производящие значительную часть энергии, можно использовать в качестве источников для промышленного накопления для балансировки в пиковую нагрузку.

Последствия атак РФ на Харьков 4 апреля

Ночью 4 апреля страна-агрессор РФ запустила по Харькову несколько волн "Шахедов".

Как сообщают местные власти, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек получили ранения.

В результате российских ударов были существенно повреждены жилые дома мирных граждан по разным адресам. На местах прилетов возникли пожары.

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС, говорится в заявлении.

Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине подорожает электроэнергия: названы дата и новые тарифы
В Украине подорожает электроэнергия: названы дата и новые тарифы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине серьезно подорожала электроэнергия: новые тарифы
В Украине серьезно подорожала электроэнергия: новые тарифы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Стало известно, почему дорожает электроэнергия для промышленности
Стало известно, почему дорожает электроэнергия для промышленности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?