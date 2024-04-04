РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине — Укрэнерго

Агрессор начал применять новую тактику противодействия украинской энергетической системе, а именно наносить удары по энергетическим объектам, генерирующим ток от возобновляемых источников.
РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине
По мнению главы "Укрэнерго", это целенаправленная тактика по причинению ущерба энергосистеме, особенно накануне летнего сезона, когда в жаркие дни, солнечные станции дают компенсацию энергопотребностей для балансировки. Кроме того, солнечные станции, днем производящие значительную часть энергии, можно использовать в качестве источников для промышленного накопления для балансировки в пиковую нагрузку.
Последствия атак РФ на Харьков 4 апреля
Ночью 4 апреля страна-агрессор РФ запустила по Харькову несколько волн "Шахедов".
Как сообщают местные власти, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек получили ранения.
В результате российских ударов были существенно повреждены жилые дома мирных граждан по разным адресам. На местах прилетов возникли пожары.
Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города.
В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
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