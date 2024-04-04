РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине — Укрэнерго

Агрессор начал применять новую тактику противодействия украинской энергетической системе, а именно наносить удары по энергетическим объектам, генерирующим ток от возобновляемых источников.

РФ впервые прицельно атаковала солнечную генерацию в Украине

Враг впервые прицельно атаковал солнечную электростанцию… Это первый случай целенаправленной атаки на объект возобновляемой энергетики. Атака на станцию, которая находится глубоко в тылу, прицельная, — указал Владимир Кудрицкий. Он уточнил, что это локация в Днепропетровской области. Поделиться

По мнению главы "Укрэнерго", это целенаправленная тактика по причинению ущерба энергосистеме, особенно накануне летнего сезона, когда в жаркие дни, солнечные станции дают компенсацию энергопотребностей для балансировки. Кроме того, солнечные станции, днем производящие значительную часть энергии, можно использовать в качестве источников для промышленного накопления для балансировки в пиковую нагрузку.

Последствия атак РФ на Харьков 4 апреля

Ночью 4 апреля страна-агрессор РФ запустила по Харькову несколько волн "Шахедов".

Как сообщают местные власти, погибли 3 спасателя и гражданская женщина, еще 12 человек получили ранения.

В результате российских ударов были существенно повреждены жилые дома мирных граждан по разным адресам. На местах прилетов возникли пожары.

Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, получили повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Ранение получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГСЧС, говорится в заявлении. Поделиться

Попадания зафиксированы в Новобаварском районе, Слободском, Салтовском районах города.

В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.