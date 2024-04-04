РФ вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні — Укренерго

Агресор почав застосовувати нову тактику протидії українській енергетичній системі, а саме завдавати ударів по енергетичним об'єктам, що генерують струм від відновлювальних джерел.
РФ вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні
На думку очільника “Укренерго” це цілеспрямована тактика щодо заподіяння шкоди енергосистемі, особливо напередодні літнього сезону, коли в спекотні дні, сонячні станції дають компенсацію енергопотреб для балансування. Крім того, сонячні станції, що вдень виробляють значну частину енергії, можна використовувати як джерела для промислового накопичення для балансування у пікове навантаження.
Наслідки атак РФ на Харків 4 квітня
Уночі 4 квітня країна-агресорка РФ запустила по Харкову декілька хвиль "Шахедів".
Як повідомляє місцева влада, загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей отримали поранення.
У результаті російських ударів були суттєво пошкоджені житлові будинки мирних громадян за різними адресами. На місцях прильотів виникли пожежі.
Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
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