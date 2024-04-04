РФ вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні — Укренерго

Агресор почав застосовувати нову тактику протидії українській енергетичній системі, а саме завдавати ударів по енергетичним об'єктам, що генерують струм від відновлювальних джерел.

РФ вперше прицільно атакувала сонячну генерацію в Україні

Ворог вперше прицільно атакував сонячну електростанцію… Це перший випадок цілеспрямованої атаки на об'єкт відновлювальної енергетики. Атака на станцію, яка розташована глибоко в тилу, прицільна, — вказав Володимир Кудрицький. Він уточнив, що це локація у Дніпропетровській області. Поширити

На думку очільника “Укренерго” це цілеспрямована тактика щодо заподіяння шкоди енергосистемі, особливо напередодні літнього сезону, коли в спекотні дні, сонячні станції дають компенсацію енергопотреб для балансування. Крім того, сонячні станції, що вдень виробляють значну частину енергії, можна використовувати як джерела для промислового накопичення для балансування у пікове навантаження.

Наслідки атак РФ на Харків 4 квітня

Уночі 4 квітня країна-агресорка РФ запустила по Харкову декілька хвиль "Шахедів".

Як повідомляє місцева влада, загинули 3 рятувальників та цивільна жінка, ще 12 людей отримали поранення.

У результаті російських ударів були суттєво пошкоджені житлові будинки мирних громадян за різними адресами. На місцях прильотів виникли пожежі.

Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС, — йдеться в заяві. Поширити

Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.