Россия готовится повторить одну из роковых ошибок СССР — о чем идет речь

Власть русской Федерации разглядывает возможность ввести твердый государственный контроль цен на социально значимые продукты. К такому решению ее подтолкнула разогнавшаяся инфляция на фоне плохого урожая и огромных затрат на войну.
Главные тезисы
- Власть России рассматривает введение государственного контроля цен на социально значимые продукты из-за роста инфляции и огромных расходов на войну.
- Введение фиксированных цен на основные продукты может привести к остановке производства и дефициту товаров.
Повторит ли Россия роковую ошибку СССР
С 1 марта 2026 г. основные продукты питания в России могут продавать по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые можно будет пересматривать раз в год.
Отмечается, что регулирование цен в первую очередь может коснуться овощей, в частности, картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, томатов, огурцов, а также молока, яиц, сахара, яблок и подсолнечного масла.
В настоящее время в отраслевых объединениях выступают против такой инициативы Министерства сельского хозяйства РФ, потому что фиксированные цены невозможно поддерживать без убытков, а в дальнейшем это приведет к остановке производства.
Со своей стороны исполнительный директор "Роспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что более реалистичным и менее травматичным станет договорное саморегулирование, учитывающее себестоимость и особенности каждого региона.
Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну изрядно потрепали российский фонд национального благосостояния. Он может окончиться уже в 2026 году. При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.
По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
В Международном валютном фонде пересмотрели свой прогноз по экономике России. По данным Фонда, после двух лет борьбы с санкциями и бума военных расходов РФ столкнулась с резким замедлением роста экономики.
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