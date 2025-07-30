Россия готовится повторить одну из роковых ошибок СССР — о чем идет речь

Власть русской Федерации разглядывает возможность ввести твердый государственный контроль цен на социально значимые продукты. К такому решению ее подтолкнула разогнавшаяся инфляция на фоне плохого урожая и огромных затрат на войну.

Повторит ли Россия роковую ошибку СССР

С 1 марта 2026 г. основные продукты питания в России могут продавать по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые можно будет пересматривать раз в год.

Отмечается, что регулирование цен в первую очередь может коснуться овощей, в частности, картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, томатов, огурцов, а также молока, яиц, сахара, яблок и подсолнечного масла.

В настоящее время в отраслевых объединениях выступают против такой инициативы Министерства сельского хозяйства РФ, потому что фиксированные цены невозможно поддерживать без убытков, а в дальнейшем это приведет к остановке производства.

Если этот вариант будет утвержден, то доля контрактов с фиксированными ценами будет расти ежегодно — до 85% в 2027 году и 90% — в 2028-м. Поделиться

Со своей стороны исполнительный директор "Роспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что более реалистичным и менее травматичным станет договорное саморегулирование, учитывающее себестоимость и особенности каждого региона.

Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну изрядно потрепали российский фонд национального благосостояния. Он может окончиться уже в 2026 году. При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.

По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.