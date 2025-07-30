Росія готується повторити одну з фатальних помилок СРСР — про що йдеться
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія готується повторити одну з фатальних помилок СРСР — про що йдеться

ціни
Джерело:  online.ua

Влада Російської Федерації розглядає можливість запровадити жорсткий державний контроль цін на соціально значущі продукти. До такого рішення її підштовхнула інфляція, що розігналася на тлі поганого врожаю і величезних витрат на війну.

Головні тези:

  • Російська влада розглядає впровадження державного контролю цін на соціально значущі продукти через зростання інфляції та величезні витрати на війну.
  • Можливе запровадження фіксованих цін на основні продукти може призвести до зупинки виробництва та дефіциту товарів.
  • За даними Мінфіну та Міжнародного валютного фонду, економічне становище Росії погіршилося через падіння цін на нафту та рекордні витрати на війну.

Чи повторить Росія фатальну помилку СРСР

З 1 березня 2026 року основні продукти харчування у Росії можуть продавати за довгостроковими контрактами з фіксованими цінами, які можна буде переглядати раз на рік.

Зазначається, що регулювання цін насамперед може торкнутися овочів, зокрема, картоплі, буряка, моркви, капусти, цибулі, томатів, огірків, а також молока, яєць, цукру, яблук і соняшникової олії.

Наразі в галузевих об'єднаннях виступають проти такої ініціативи Міністерства сільського господарства РФ, бо фіксовані ціни неможливо підтримувати без збитків, а надалі це призведе до зупинки виробництва.

Якщо цей варіант затвердять, то частка контрактів із фіксованими цінами зростатиме щороку — до 85% у 2027 році та 90% — у 2028-му.

Зі свого боку виконавчий директор "Роспродсоюза" Дмитро Востриков вважає, що більш реалістичним і менш травматичним стане договірне саморегулювання, яке враховуватиме собівартість і особливості кожного регіону.

Падіння цін на нафту і рекордні витрати на війну неабияк пошарпали російський фонд національного добробуту. Він може закінчитися вже 2026 року. При цьому Володимир Путін заговорив про зменшення витрат на війну наступного року.

За даними російського Мінфіну, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя становив 3,7 трильйона рублів, що в шість разів перевищує показник аналогічного періоду 2024 року.

У Міжнародному валютному фонді переглянули свій прогноз щодо економіки Росії. За даними Фонду, після двох років боротьби з санкціями і буму військових витрат РФ зіткнулася з різким уповільненням зростання економіки.

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