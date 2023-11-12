Россия имеет хорошо организованные каналы контрабанды микросхем — FT

Кремль уже давно использует хорошо организованные каналы контрабанды западных микросхем для использования в военных целях.

Что известно о контрабандных каналах поставок микросхем в РФ

По информации журналистов издания, западные чиновники испытывают определенные трудности в блокировании подобных каналов контрабанды.

По словам профессора Школы Флетчера при Университете Тафтса Криса Миллера, микросхемы относятся к категории товаров двойного значения и требуют более жесткого экспортного контроля, поэтому Кремль решил использовать контрабандные каналы.

Несколько десятилетий назад российское правительство приняло решение полагаться на контрабандные технологии для некоторых из своих наиболее чувствительных оборонительных применений, поскольку было бы просто слишком дорого производить их внутри страны, и невозможно было бы представить без них производство оружия. И потому выбор был сделан – просто полагаться на самые современные коммерческие возможности, контрабандой ввезенные в Россию, - объясняет ученый. Поделиться

В материале издания отмечается, что с начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину потребность в микрочипах в военных целях возросла во много раз.

В частности, как подчеркивают авторы материала, отладкой и контролем за каналами контрабанды занимается российская разведка.

Россияне имеют свои контрабандные сети в Ирландии, Франции, Дубае, Германии, Сингапуре, Китае, Турции, Греции и Сербии.

Некоторые были созданы еще в 90-х годах прошлого столетия.

Отмечается, что когда российские спецслужбы сомневаются в том или ином канале контрабанды, они используют альтернативный.

Россияне понимают экспортный контроль и правила - они знают, что законно, они знают, что незаконно. Они очень хорошо умеют использовать дистрибьюторские сети для создания подставных компаний, – рассказывает бывший директор по стратегической торговле и нераспространению в Совете национальной безопасности США Томас Крюгер. Поделиться

Как в России появилась практика воровства западных технологий

По словам экспертов и аналитиков, Россия использует каналы контрабанды для воровства технологий еще со времен Сталина.

Например, первая советская ядерная бомба была создана благодаря данным, полученным советской разведкой.

Позже, когда Советский Союз пришел к выводу, что не имеет шансов догнать западное производство микрочипов, сотни офицеров разведки были откомандированы по всему миру, чтобы искать способы угнать запчасти и технологии для советской промышленности.