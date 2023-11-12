Россия имеет хорошо организованные каналы контрабанды микросхем — FT

Кремль уже давно использует хорошо организованные каналы контрабанды западных микросхем для использования в военных целях.
Что известно о контрабандных каналах поставок микросхем в РФ
По информации журналистов издания, западные чиновники испытывают определенные трудности в блокировании подобных каналов контрабанды.
По словам профессора Школы Флетчера при Университете Тафтса Криса Миллера, микросхемы относятся к категории товаров двойного значения и требуют более жесткого экспортного контроля, поэтому Кремль решил использовать контрабандные каналы.
В материале издания отмечается, что с начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину потребность в микрочипах в военных целях возросла во много раз.
В частности, как подчеркивают авторы материала, отладкой и контролем за каналами контрабанды занимается российская разведка.
Россияне имеют свои контрабандные сети в Ирландии, Франции, Дубае, Германии, Сингапуре, Китае, Турции, Греции и Сербии.
Некоторые были созданы еще в 90-х годах прошлого столетия.
Отмечается, что когда российские спецслужбы сомневаются в том или ином канале контрабанды, они используют альтернативный.
Как в России появилась практика воровства западных технологий
По словам экспертов и аналитиков, Россия использует каналы контрабанды для воровства технологий еще со времен Сталина.
Например, первая советская ядерная бомба была создана благодаря данным, полученным советской разведкой.
Позже, когда Советский Союз пришел к выводу, что не имеет шансов догнать западное производство микрочипов, сотни офицеров разведки были откомандированы по всему миру, чтобы искать способы угнать запчасти и технологии для советской промышленности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-