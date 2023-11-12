Росія має добре організовані канали контрабанди мікросхем — FT

Кремль вже давно використовує добре організовані канали контрабанди західних мікросхем для використання у військових цілях.

Що відомо про контрабандні канали поставок мікросхем до РФ

За інформацією журналістів видання, західні посадовці мають певні труднощі у блокуванні подібних каналів контрабанди.

За словами професора Школи Флетчера при Університеті Тафтса Кріса Міллера, мікросхеми відносятся до категорії товарів подвійного значення і вимагають більш жорсткого експортного контролю, тому Кремль вирішив використовувати контрабандні канали.

Кілька десятиліть тому російський уряд ухвалив рішення покладатися на контрабандні технології для деяких із своїх найбільш чутливих оборонних застосувань, оскільки було б просто занадто дорого виробляти їх усередині країни, і було б неможливо уявити без них виробництво зброї. І тому вибір був зроблений – просто покладатися на найсучасніші комерційні можливості, контрабандою завезені в Росію, - пояснює науковець. Поширити

У матеріалі видання зазначається, від початку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну потреба у мікрочіпах у військових цілях зросла у багато разів.

Зокрема, як підкреслюють автори матеріалу, налогодженням та контролем за каналами контрабанди займається російська розвідка.

Росіяни мають власні контрабандні мережі в Ірландії, Франції, Дубаї, Німеччині, Сінгапурі, Китаї, Туреччині, Греції та Сербії.

Окремі були створені ще у 90-х роках минулого століття.

Зазначається, що коли російські спецслужби мають сумніви щодо того чи іншого каналу контрабанди, вони використовують альтернативний.

Росіяни розуміють експортний контроль і правила — вони знають, що законно, вони знають, що незаконно. Вони дуже добре вміють використовувати дистриб’юторські мережі для створення підставних компаній, - розповідає колишній директор зі стратегічної торгівлі та нерозповсюдження в Раді національної безпеки США Томас Крюгер. Поширити

Як в Росії з’явилась практика крадіжки західних технологій

За словами експертів та аналітиків, Росія використовує канали контрабанди для крадіжки технологій ще з часів Сталіна.

Наприклад, перша радянська ядерна бомба була створена завдяки даним, здобутим радянською розвідкою.

Пізніше, коли Радянський Союз дійшов висновку, що не має шансів наздогнати західне виробництво мікрочіпів, сотні офіцерів розвідки були відряджені по всьому світу, аби шукаючи способи викрасти запчастини та технології для радянської промисловості.