Россия начала массово готовить новых "военкоров" на фоне войны против Украины

Россияне начали готовить так называемых "военных корреспондентов" во всех высших учебных заведениях, где учат "журналистов".

Оккупанты готовят новых "военкоров" по всей РФ

В современной России журналистика мертва и не нужна, но стране нужны "рассказчики" приказов царя и их верных трактовок. Поэтому на соответствующих факультетах действующие военкоры уже ведут лекции, где передают опыт пропаганды ненависти.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Также российские пропагандисты готовят молодежь на временно оккупированных территориях. Именно на то у русских ощутимый дефицит пропагандистов среди местного населения, то враг активно вербует молодежь используя желание последней стать знаменитым.

Центр национального сопротивления отмечает, что военкор в российской информационной парадигме является апологетом войны, а значит, является законной целью для Сил Обороны.

Что известно о задержанном информаторе РФ

Правоохранители 8 мая задержали информатора российского военкора, который наводил ракеты на Кривой Рог. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.