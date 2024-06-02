Росія почала масово готувати нових "воєнкорів" на тлі війни проти України

Росіяни почали готувати так званих “воєнних кореспондентів” у всіх вищих навчальних закладів, де навчають “журналістів”.

Окупанти готують нових “воєнкорів” по всій РФ

У сучасній Росії журналістика мертва й не потрібна, але країні треба “оповісники” наказів царя та його вірних трактувань. Тому на відповідних факультетах діючі “воєнкори” вже ведуть лекції, де передають досвід пропаганди ненависті.

Про це пише Центр національного спротиву.

Також російські пропагандисти готують до цього молодь на тимчасово окупованих територіях. Саме на ТОТ у росіян відчутний дефіцит пропагандистів серед місцевого населення, то ворог активно вербує молодь використовуючи бажання останньої стати знаменитим.

Центр національного спротиву зауважує, що “воєнкор” у російській інформаційній парадигмі є апологетом війни, а отже є законною ціллю для Сил Оборони.

Що відомо про затриманого інформатора РФ

Правоохоронці 8 травня затримали інформатора російського "воєнкора", який наводив ракети на Кривий Ріг. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Зазначається, що серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.