Россия начала призыв в оккупированном Крыму — Меджлис

У Меджлиса крымскотатарского народа есть информация, что оккупанты могут в ближайшее время начать мобилизацию на полуострове.
Призыв в оккупированном Россией Крыму: что известно
Россияне начали весенний призыв во временно оккупированном Крыму. Непосредственно с полуострова хотят унести 15 тыс граждан.
Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.
По его словам, информация о том, сколько людей россияне планируют призвать в ряды российской армии для прохождения срочной службы, уточняется.
При этом отмечается, что оккупанты увеличили призывной возраст. Теперь призывают с 18 до 30 лет.
Весенний призыв в России
В конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании.
Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Ожидается, что в ряды армии РФ призовут 150 тыс человек, и это самый большой показатель за последние 8 лет.
В документе отмечается, что срок службы составит 1 год. При этом согласно нововведениям с 1 января 2024 года призывной возраст в России был увеличен. Таким образом, призыву подлежат лица от 18 до 30 лет.
Весенний призыв россияне проводят и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, этот процесс продолжается в Луганской области — под "призыв" попали мужчины 1994-2006 годов рождения, сообщили в ОВА.
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