Россия начала призыв в оккупированном Крыму — Меджлис
Категория
Украина
Дата публикации

Россия начала призыв в оккупированном Крыму — Меджлис

Военные
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Источник:  24 канал

У Меджлиса крымскотатарского народа есть информация, что оккупанты могут в ближайшее время начать мобилизацию на полуострове.

Призыв в оккупированном Россией Крыму: что известно

Россияне начали весенний призыв во временно оккупированном Крыму. Непосредственно с полуострова хотят унести 15 тыс граждан.

Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

По его словам, информация о том, сколько людей россияне планируют призвать в ряды российской армии для прохождения срочной службы, уточняется.

При этом отмечается, что оккупанты увеличили призывной возраст. Теперь призывают с 18 до 30 лет.

Второе — у нас есть конфиденциальная информация, что до 20 апреля они будут смотреть как будет проходить призыв на срочную службу, а уже с 20 апреля могут начать мобилизацию.

Весенний призыв в России

В конце марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании.

Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Ожидается, что в ряды армии РФ призовут 150 тыс человек, и это самый большой показатель за последние 8 лет.

В документе отмечается, что срок службы составит 1 год. При этом согласно нововведениям с 1 января 2024 года призывной возраст в России был увеличен. Таким образом, призыву подлежат лица от 18 до 30 лет.

Весенний призыв россияне проводят и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, этот процесс продолжается в Луганской области — под "призыв" попали мужчины 1994-2006 годов рождения, сообщили в ОВА.

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