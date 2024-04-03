Росія почала призов у окупованому Криму — Меджліс

У Меджлісу кримськотатарського народу є інформація, що окупанти можуть найближчим часом розпочати мобілізацію на півострові.

Призов у окупованому Росією Криму: що відомо

Росіяни почали весняний призов у тимчасово окупованому Криму. Безпосередньо з півострова хочуть забрати 15 тис громадян.

Про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, інформація про те, скільки людей росіяни планують призвати до лав російської армії для проходження строкової служби, уточнюється.

При цьому зазначається, що окупанти збільшили призовний вік. Тепер призивають з 18 років до 30 років.

Друге — ми маємо конфіденційну інформацію, що до 20 квітня вони дивитимуться як проходитиме призов на строкову службу, а вже з 20 квітня можуть розпочати мобілізацію. Поширити

Весняний призов в Росії

Наприкінці березня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення планової весняної призовної кампанії.

Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня. Очікується, що до лав армії РФ призовуть 150 тисяч осіб, і це найбільший показник за останні 8 років.

У документі зазначається, що термін служби становитиме 1 рік. При цьому, відповідно до нововведень, з 1 січня 2024 року, призовний вік в Росії було збільшено. Таким чином, призову підлягають особи віком від 18 до 30 років.

Зазначимо, що весняний призов росіяни проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, цей процес триває в Луганській області — під "призов" потрапили чоловіки 1994-2006 років народження, повідомили в ОВА.