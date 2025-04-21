Россия планирует провести в Вашингтоне пропагандистскую акцию «Бессмертный полк»
Категория
Мир
Дата публикации

Россия планирует провести в Вашингтоне пропагандистскую акцию «Бессмертный полк»

Акция
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Инициативная группа россиян в Вашингтоне планирует провести 3 мая первое за последние несколько лет шествие «Бессмертного полка» в центре столицы США к 80-летию завершения «великой отечественной» войны.

Главные тезисы

  • 3 мая в Вашингтоне пройдет шествие «Бессмертного полка» к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
  • Организаторы намерены провести пропагандистскую акцию с использованием советской символики и георгиевской ленты.
  • Мероприятие начнется в Лафайет-сквере и пройдет к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Россияне проведут в Вашингтоне пропагандистскую акцию «Бессмертный полк»

Об этом говорится в буклете, распространенном организаторами среди русскоязычных групп в США.

Организаторы планируют начать мероприятие в 15.30 по местному времени в Лафайет-сквере, расположенном рядом с комплексом Белого дома. После этого участники должны отправиться шествием по Пенсильвании-Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.

Пройдем с оркестром, песнями и портретами своих героев, — отметили организаторы в буклете, украшенном советской символикой и георгиевской лентой, которая с 2014 года стала символом военной агрессии РФ против Украины.

Реклама пропагандистской акции в Вашингтоне

При этом планируется также небольшой концерт у самого мемориала Второй мировой в центре Вашингтона.

Обычно такие акции должны получить разрешение муниципальных властей. По информации источников, осведомленных о планах мероприятия, организаторы сообщили о том, что уже имеют такое разрешение. В то же время в пресс-службе Столичного управления полиции в городе Вашингтон, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос Укринформа.

Акции «Бессмертного полка», проходящие в России и за ее пределами, контролируются и спонсируются Кремлем. За границей российские активисты организуют их каждый год в начале мая. Однако в Вашингтоне шествие «Бессмертного полка» не проводилось с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На акцию "Бессмертный полк" в Москве вышли боевики с портретами Гиви и Моторолы
На акцию "Бессмертный полк" в Москве вышли боевики с портретами Гиви и Моторолы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как проведут акцию "Бессмертный полк" в России - Кремль принял неожиданное решение
Как проведут акцию "Бессмертный полк" в России - Кремль принял неожиданное решение
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британская разведка объяснила причины отмены в РФ акции "Бессмертный полк" до 9 мая
Британская разведка объяснила причины отмены в РФ акции "Бессмертный полк" до 9 мая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?