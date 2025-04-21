Россия планирует провести в Вашингтоне пропагандистскую акцию «Бессмертный полк»

Инициативная группа россиян в Вашингтоне планирует провести 3 мая первое за последние несколько лет шествие «Бессмертного полка» в центре столицы США к 80-летию завершения «великой отечественной» войны.
Главные тезисы
- 3 мая в Вашингтоне пройдет шествие «Бессмертного полка» к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
- Организаторы намерены провести пропагандистскую акцию с использованием советской символики и георгиевской ленты.
- Мероприятие начнется в Лафайет-сквере и пройдет к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.
Россияне проведут в Вашингтоне пропагандистскую акцию «Бессмертный полк»
Об этом говорится в буклете, распространенном организаторами среди русскоязычных групп в США.
Организаторы планируют начать мероприятие в 15.30 по местному времени в Лафайет-сквере, расположенном рядом с комплексом Белого дома. После этого участники должны отправиться шествием по Пенсильвании-Авеню к мемориалу Второй мировой войны в центре Вашингтона.
При этом планируется также небольшой концерт у самого мемориала Второй мировой в центре Вашингтона.
Обычно такие акции должны получить разрешение муниципальных властей. По информации источников, осведомленных о планах мероприятия, организаторы сообщили о том, что уже имеют такое разрешение. В то же время в пресс-службе Столичного управления полиции в городе Вашингтон, округ Колумбия, не ответили сразу на информационный запрос Укринформа.
Акции «Бессмертного полка», проходящие в России и за ее пределами, контролируются и спонсируются Кремлем. За границей российские активисты организуют их каждый год в начале мая. Однако в Вашингтоне шествие «Бессмертного полка» не проводилось с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.
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