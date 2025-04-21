Росія планує провести у Вашингтоні пропагандистську акцію «Безсмертний полк»

Ініціативна група росіян у Вашингтоні планує провести 3 травня першу за останні кілька років ходу «Безсмертного полку» в центрі столиці США до 80-ї річниці завершення «великої вітчизняної» війни.

Росіяни проведуть у Вашингтоні пропагандистську акцію «Безсмертний полк»

Про це йдеться в буклеті, поширеному організаторами серед російськомовних груп у США.

Організатори планують розпочати захід о 15:30 за місцевим часом у Лафайет-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Після цього учасники мають вирушити ходою по Пенсильванія-Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.

Пройдемо з оркестром, піснями й портретами своїх героїв, — зазначили організатори в буклеті, прикрашеному радянською символікою та «георгієвською стрічкою», яка з 2014 року стала символом військової агресії РФ проти України. Поширити

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При цьому планується також «невеликий концерт» біля самого меморіалу Другої світової в центрі Вашингтона.

Зазвичай такі акції мають отримати дозвіл муніципальної влади. За інформацією джерел, обізнаних із планами заходу, організатори повідомили про те, що вже мають такий дозвіл. Водночас у пресслужбі Столичного управління поліції в місті Вашингтон, округ Колумбія, не відповіли одразу на інформаційний запит Укрінформу.

Акції «Безсмертного полку», які проходять в Росії та за її межами, контролюються та спонсоруються Кремлем. За кордоном російські активісти організують їх щороку на початку травня. Однак у Вашингтоні хода «Безсмертного полку» не проводилася від початку повномасштабної агресії РФ проти України.