Росія планує провести у Вашингтоні пропагандистську акцію «Безсмертний полк»

Ініціативна група росіян у Вашингтоні планує провести 3 травня першу за останні кілька років ходу «Безсмертного полку» в центрі столиці США до 80-ї річниці завершення «великої вітчизняної» війни.
Головні тези:
- У Вашингтоні 3 травня відбудеться хода «Безсмертного полку» росіян до 80-ї річниці завершення Великої Вітчизняної війни.
- Організатори мають намір провести пропагандистську акцію з радянською символікою та георгіївською стрічкою.
- Планується розпочати захід у Лафайет-сквері та пройти ходою до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.
Росіяни проведуть у Вашингтоні пропагандистську акцію «Безсмертний полк»
Про це йдеться в буклеті, поширеному організаторами серед російськомовних груп у США.
Організатори планують розпочати захід о 15:30 за місцевим часом у Лафайет-сквері, розташованому поруч із комплексом Білого дому. Після цього учасники мають вирушити ходою по Пенсильванія-Авеню до меморіалу Другої світової війни в центрі Вашингтона.
При цьому планується також «невеликий концерт» біля самого меморіалу Другої світової в центрі Вашингтона.
Зазвичай такі акції мають отримати дозвіл муніципальної влади. За інформацією джерел, обізнаних із планами заходу, організатори повідомили про те, що вже мають такий дозвіл. Водночас у пресслужбі Столичного управління поліції в місті Вашингтон, округ Колумбія, не відповіли одразу на інформаційний запит Укрінформу.
Акції «Безсмертного полку», які проходять в Росії та за її межами, контролюються та спонсоруються Кремлем. За кордоном російські активісти організують їх щороку на початку травня. Однак у Вашингтоні хода «Безсмертного полку» не проводилася від початку повномасштабної агресії РФ проти України.
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