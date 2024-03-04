Россия распространяет дезинформацию об американском химическом оружии в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Россия распространяет дезинформацию об американском химическом оружии в Украине

химическое оружие
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Источник:  Голос Америки

19 февраля командующий силами радиационной, химической и биологической защиты российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Соединенные Штаты в нарушении международных обязательств, сохранении химического оружия и передаче его Украине. Кириллов бездоказательно утверждал, что Киев применил американское химоружие против русских войск.

Что известно о распространении фейков об американском химическом оружии в Украине

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, Кириллов сказал:

Россия уничтожила все запасы своего химического оружия в сентябре 2017 года, и это было сделано... Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако... сделали это только в 2023 году, два раза передвигая срок под поводом финансовых, организационных и технических трудностей... В ходе специальной военной операции были зафиксированы случаи применения американских химических боевых запасов Вооруженными силами Украины.

Это утверждение содержит как ложные, так и необоснованные утверждения.

И Россия и Соединенные Штаты пропустили начальный срок 2007 года. К тому же году США уничтожили 46% своих запасов, тогда как Россия сообщила об уничтожении 22% своих запасов. КШК продлил срок до 2012 года.

Ко второму сроку США сообщили, что уничтожили 90% своего химического оружия, в то время как Россия заявила, что уничтожила 62% своих запасов.

В 2012 году Россия и США объявили о новых сроках. Москва обязалась уничтожить все свое химическое оружие до конца 2015 года, а Вашингтон заявил, что сделает это до 2023 года.

Россия не смогла уложиться в третий срок, но наконец-то объявила в 2017 году, что уничтожила все свои запасы химического оружия.

Соединенные Штаты Америки уложились в третий срок, объявив в июле 2023 года, что уничтожили все свои запасы химического оружия.

Что известно о химическом оружии

Американские военные потратили годы на разработку методов уничтожения химического оружия без токсичного загрязнения и последствий для здоровья. Позже им пришлось потратить больше времени на совершенствование мер безопасности, после того, как они допустили ошибки и подверглись жесткой критике.

Русский метод уничтожения химического оружия, хоть и был быстрее, но производил большое количество токсичных отходов. В 2017 году Москва заявила, что ее Министерство торговли и промышленности позаботится о дезактивации этих отходов, но не сообщила о прогрессе в течение следующих семи лет.

Кириллов также не упомянул, что США оказали России значительную помощь и финансирование в уничтожении ее химического, биологического и ядерного оружия в бывших советских республиках в рамках программы совместного уменьшения угрозы, также известной как программа Нанна-Лугара.

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину два года назад Россия не раз обвиняла Киев в применении химического оружия, не предоставляя никаких доказательств в поддержку своих заявлений.

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