Росія поширює дезінформацію про американську хімічну зброю в Україні

19 лютого командувач силами радіаційного, хімічного та біологічного захисту російської армії генерал-лейтенант Ігор Кириллов звинуватив Сполучені Штати у порушенні міжнародних зобов’язань, збереженні хімічної зброї та передачі її Україні. Кирилов бездоказово стверджував, що Київ застосував американську хімзброю проти російських військ.

Що відомо про розповсюдження фейків про американську хімічну зброю в Україні

У заяві, опублікованій у Telegram-каналі Міноборони РФ, Кирилов сказав:

Росія знищила всі запаси своєї хімічної зброї у вересні 2017 року, і це було зроблено достроково... Сполученні Штати повинні були завершити знищення заявлених запасів хімічної зброї в 2007 році, однак... зробили це тільки в 2023 році, два рази пересуваючи термін під приводом фінансових, організаційних і технічних труднощів... У ході спеціальної військової операції були зафіксовані випадки застосування американських хімічних бойових припасів Збройними силами України. Поширити

Це твердження містить як хибні, так і необґрунтовані твердження.

І Росія, і Сполучені Штати пропустили початковий термін 2007 року. До того року США знищили 46% своїх запасів, тоді як Росія повідомила про знищення 22% своїх запасів. КШК продовжив термін до 2012 року.

До другого терміну США повідомили, що знищили 90% своєї хімічної зброї, тоді як Росія заявила, що знищила 62% своїх запасів.

У 2012 році Росія і США оголосили про нові терміни. Москва зобов'язалася знищити всю свою хімічну зброю до кінця 2015 року, а Вашингтон заявив, що зробить це до 2023 року.

Росія не змогла вкластися в третій термін, але нарешті оголосила в 2017 році, що знищила всі свої запаси хімічної зброї.

Сполучені Штати Америки вклалися в третій термін, оголосивши в липні 2023 року, що знищили усі свої запаси хімічної зброї.

Що відомо про хімічну зброю

Американські військові витратили роки на розробку методів знищення хімічної зброї без токсичного забруднення та наслідків для здоров'я. Пізніше їм довелося витратити більше часу на вдосконалення заходів безпеки, після того, як вони припустилися помилок і наразились на жорстку критику.

Російський метод знищення хімічної зброї, хоч і був швидшим, але виробляв велику кількість токсичних відходів. У 2017 році Москва заявила, що її Міністерство торгівлі та промисловості подбає про дезактивацію цих відходів, але не повідомила про прогрес протягом наступних семи років.

Кирилов також не згадав, що США надали Росії значну допомогу та фінансування у знищенні її хімічної, біологічної та ядерної зброї в колишніх радянських республіках у рамках програми спільного зменшення загрози, також відомої як програма Нанна-Лугара.

З початку повномасштабного військового вторгнення в Україну два роки тому Росія неодноразово звинувачувала Київ у застосуванні хімічної зброї, не надаючи жодних доказів на підтримку своїх заяв.