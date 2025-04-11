Россия украла более 1,7 млн предметов культурного наследия Украины

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий официально подтвердил, что россияне активно торгуют на черном рынке похищенными с оккупированных территорий украинскими артефактами. Согласно последним данным, речь идет о более чем 1,7 млн предметов похищенного украинского культурного наследия.
Главные тезисы
- Украденные Россией артефакты удается постепенно возвращать в Украину.
- В этом процессе ключевую роль играют союзники Киева.
Россия продолжает уничтожать культуру Украины
Страна-агрессорка активно разворовывает украинское культурное наследие.
Речь идет как об археологических находках, так и о музейных коллекциях.
По словам министра, Россия присвоила их себе, игнорируя все существующие нормы международного права.
Глава ведомства также отметил, что благодаря коллегам из разных стран, эти похищенные артефакты удается возвращать.
Как отметил Точицкий, во время поездок за границу часто ему передавали эти предметы.
Министр обратил внимание на то, что украинские власти впервые в феврале ввели санкции против культурных, музейных и других деятелей России.
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