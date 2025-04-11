Росія вкрала понад 1,7 млн предметів культурної спадщини України

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький офіційно підтвердив, що росіяни активно торгують на чорному ринку викраденими з окупованих територій українськими артефактами. Згідно з останніми даними, йдеться про понад 1,7 млн предметів викраденої української культурної спадщини.
Головні тези:
- Викрадені Росією артефакти вдається поступово повертати в Україну.
- У цьому процесі ключову роль відіграють союзники Києва.
Росія продовжує знищувати культуру України
Країна-агресорка активно розкрадає український культурний спадок.
Йдеться як про археологічні знахідки, так і про музейні колекції.
За словами міністра, Росія привласнила їх собі, ігноруючи всі існуючі норми міжнародного права.
Очільник відомства також зазначив, завдяки колегам з різних країн, ці викрадені артефакти вдається повертати.
Як зазначив Точицький, під час поїздок за кордон, часто йому передавали ці предмети.
Міністр звернув увагу на те, що українська влада вперше у лютому ввела санкції проти культурних, музейних та інших діячів Росії.
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