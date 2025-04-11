Росія вкрала понад 1,7 млн предметів культурної спадщини України

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький офіційно підтвердив, що росіяни активно торгують на чорному ринку викраденими з окупованих територій українськими артефактами. Згідно з останніми даними, йдеться про понад 1,7 млн предметів викраденої української культурної спадщини.

Росія продовжує знищувати культуру України

Країна-агресорка активно розкрадає український культурний спадок.

Йдеться як про археологічні знахідки, так і про музейні колекції.

За словами міністра, Росія привласнила їх собі, ігноруючи всі існуючі норми міжнародного права.

І якщо у давні часи, коли росіяни вкрали нашу назву і нашу історію, вони вивозили експонати до Ермітажу чи московських музеїв, то зараз вони успішно торгують цим на чорному ринку. Микола Точицький Міністр культури та стратегічних комунікацій України

Очільник відомства також зазначив, завдяки колегам з різних країн, ці викрадені артефакти вдається повертати.

Як зазначив Точицький, під час поїздок за кордон, часто йому передавали ці предмети.

Міністр звернув увагу на те, що українська влада вперше у лютому ввела санкції проти культурних, музейних та інших діячів Росії.