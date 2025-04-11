Росія вкрала понад 1,7 млн предметів культурної спадщини України
Категорія
Культура
Дата публікації

Росія вкрала понад 1,7 млн предметів культурної спадщини України

Росія знайшла новий спосіб знищувати культуру України
Джерело:  Укрінформ

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький офіційно підтвердив, що росіяни активно торгують на чорному ринку викраденими з окупованих територій українськими артефактами. Згідно з останніми даними, йдеться про понад 1,7 млн предметів викраденої української культурної спадщини.

Головні тези:

  • Викрадені Росією артефакти вдається поступово повертати в Україну.
  • У цьому процесі ключову роль відіграють союзники Києва.

Росія продовжує знищувати культуру України

Країна-агресорка активно розкрадає український культурний спадок.

Йдеться як про археологічні знахідки, так і про музейні колекції.

За словами міністра, Росія привласнила їх собі, ігноруючи всі існуючі норми міжнародного права.

І якщо у давні часи, коли росіяни вкрали нашу назву і нашу історію, вони вивозили експонати до Ермітажу чи московських музеїв, то зараз вони успішно торгують цим на чорному ринку.

Микола Точицький

Микола Точицький

Міністр культури та стратегічних комунікацій України

Очільник відомства також зазначив, завдяки колегам з різних країн, ці викрадені артефакти вдається повертати.

Як зазначив Точицький, під час поїздок за кордон, часто йому передавали ці предмети.

Міністр звернув увагу на те, що українська влада вперше у лютому ввела санкції проти культурних, музейних та інших діячів Росії.

Йдеться про 55 фізичних та трьох юридичних осіб, щодо яких ми чітко довели їх залучення до розкрадання, руйнування і знищення українського культурного спадку, — наголосив Точицький.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
"Культура vs війна. Ахтем Сеітаблаєв". Дивіться премʼєру документального фільму
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
"Культура vs війна. Сергій Жадан". Дивіться премʼєру документальної стрічки
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?