Россиян запугивают "гендерно нейтральными" туалетами в Украине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после встречи с ранеными оккупантами заявил, что те якобы видели в украинских школах туалеты "для гендерно нейтральных" и потому знают, за что воюют.
Армия РФ воюет против "гендерно нейтральных" туалетов в Украине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывает о туалетах "для гендерно нейтральных" в украинских школах.
Об этом он сообщил в Telegram.
Нынешнее заявление Беглова вызвало удивление как у сторонников, так и противников войны РФ против Украины.
Петербургский депутат Борис Вишневский напомнил, что "по данным Росстата, у четверти россиян нет централизованной канализации, используя выгребные ямы и септики".
Российская псевдозащита "традиционных ценностей"
Так называемая защита детей от влияния Запада и укрепление "традиционных ценностей" ранее неоднократно упоминалась российскими политиками и чиновниками как оправдание вторжения России в Украину.
В сентябре 2022 года, объявляя о незаконной аннексии четырех украинских регионов, российский диктатор Владимир Путин посвятил часть своей речи обвинениям в адрес западных стран, где детям якобы "навязывают извращения".
В декабре 2022 года глава МИД Сергей Лавров жаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции:
В апреле 2022 года, после выявления массовых фактов мародерства со стороны российских военных на оккупированных ими территориях, президент Владимир Зеленский сформулировал российскую мечту как "украсть унитаз и умереть".
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