Россиян запугивают "гендерно нейтральными" туалетами в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Россиян запугивают "гендерно нейтральными" туалетами в Украине

Туалет
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Источник:  online.ua

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после встречи с ранеными оккупантами заявил, что те якобы видели в украинских школах туалеты "для гендерно нейтральных" и потому знают, за что воюют.

Армия РФ воюет против "гендерно нейтральных" туалетов в Украине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывает о туалетах "для гендерно нейтральных" в украинских школах.

Об этом он сообщил в Telegram.

Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, видевшим в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем.

Нынешнее заявление Беглова вызвало удивление как у сторонников, так и противников войны РФ против Украины.

Петербургский депутат Борис Вишневский напомнил, что "по данным Росстата, у четверти россиян нет централизованной канализации, используя выгребные ямы и септики".

Российская псевдозащита "традиционных ценностей"

Так называемая защита детей от влияния Запада и укрепление "традиционных ценностей" ранее неоднократно упоминалась российскими политиками и чиновниками как оправдание вторжения России в Украину.

В сентябре 2022 года, объявляя о незаконной аннексии четырех украинских регионов, российский диктатор Владимир Путин посвятил часть своей речи обвинениям в адрес западных стран, где детям якобы "навязывают извращения".

Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо "мамы" и "папы" был "один из родителей номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем сошли с ума уже? – сказал он.

В декабре 2022 года глава МИД Сергей Лавров жаловался на гендерно-нейтральные туалеты в Швеции:

Я спросил где туалетная комната. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или джентльменов?" Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это действительно было так. Вы не представляете, насколько это не по-человечески, просто не по-человечески.

В апреле 2022 года, после выявления массовых фактов мародерства со стороны российских военных на оккупированных ими территориях, президент Владимир Зеленский сформулировал российскую мечту как "украсть унитаз и умереть".

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