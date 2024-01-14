Росіян залякують "гендерно нейтральними" туалетами в Україні

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов після зустрічі з пораненими окупантами заявив, що ті нібито бачили в українських школах туалети "для гендерно нейтральних" і тому знають, за що воюють.

Армія РФ воює проти “гендерно нейтральних” туалетів в Україні

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов розказує про туалети "для гендерно нейтральних" в українських школах.

Про це він повідомив у Telegram.

Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень – для дівчаток і для хлопчиків, три приміщення – для дівчаток, хлопчиків і гендерно нейтральних, не потрібно пояснювати, які цінності ми відстоюємо. Поширити

Нинішня заява Бєглова викликала подив як у прихильників, так і противників війни РФ проти України.

Петербурзький депутат Борис Вишневський нагадав, що "за даними Росстату, чверть росіян не мають централізованої каналізації, використовуючи вигрібні ями і септики".

Російський псевдозахист "традиційних цінностей"

Так званий захист дітей від впливу Заходу і зміцнення "традиційних цінностей" раніше неодноразово згадувалися російськими політиками і чиновниками як виправдання вторгнення Росії в Україну.

У вересні 2022 року, оголошуючи про незаконну анексію чотирьох українських регіонів, російський диктатор Володимир Путін присвятив частину своєї промови звинуваченням на адресу західних країн, де дітям нібито "нав'язують збочення".

Хіба ми хочемо, щоб у нас тут, у нашій країні, у Росії, замість "мами" і "тата" був "один з батьків номер 1, номер 2, номер 3"? Зовсім збожеволіли вже? – сказав він. Поширити

У грудні 2022 року глава МЗС Сергій Лавров скаржився на гендерно нейтральні туалети у Швеції:

Я запитав, де туалетна кімната. Мені показали двері з літерами WC. Я запитав: "А це для дам чи для джентльменів?" Мені сказали: "У нас усе спільне". Я не повірив, але це насправді було так. Ви не уявляєте, наскільки це не по-людськи, просто не по-людськи. Поширити

У квітні 2022 року, після виявлення масових фактів мародерства з боку російських військових на окупованих ними територіях президент Володимир Зеленський сформулював російську мрію як "вкрасти унітаз і померти".