Росіян залякують "гендерно нейтральними" туалетами в Україні

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов після зустрічі з пораненими окупантами заявив, що ті нібито бачили в українських школах туалети "для гендерно нейтральних" і тому знають, за що воюють.
Армія РФ воює проти “гендерно нейтральних” туалетів в Україні
Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов розказує про туалети "для гендерно нейтральних" в українських школах.
Про це він повідомив у Telegram.
Нинішня заява Бєглова викликала подив як у прихильників, так і противників війни РФ проти України.
Петербурзький депутат Борис Вишневський нагадав, що "за даними Росстату, чверть росіян не мають централізованої каналізації, використовуючи вигрібні ями і септики".
Російський псевдозахист "традиційних цінностей"
Так званий захист дітей від впливу Заходу і зміцнення "традиційних цінностей" раніше неодноразово згадувалися російськими політиками і чиновниками як виправдання вторгнення Росії в Україну.
У вересні 2022 року, оголошуючи про незаконну анексію чотирьох українських регіонів, російський диктатор Володимир Путін присвятив частину своєї промови звинуваченням на адресу західних країн, де дітям нібито "нав'язують збочення".
У грудні 2022 року глава МЗС Сергій Лавров скаржився на гендерно нейтральні туалети у Швеції:
У квітні 2022 року, після виявлення масових фактів мародерства з боку російських військових на окупованих ними територіях президент Володимир Зеленський сформулював російську мрію як "вкрасти унітаз і померти".
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