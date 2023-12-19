Российские оккупанты использовали ядовитый газ против ВСУ на Запорожском направлении — CNN

За последнюю неделю в районе Орехова было зафиксировано девять случаев, когда российские военные с дронов сбрасывали едкий и легковоспламеняющийся газ на украинские позиции. Это привело к смерти одного бойца и отравлению нескольких воинов.

Армия РФ сбрасывает с дронов на позиции ВСУ ядовитый газ

Украинские военные, противостоящие российской агрессии на Запорожском направлении, сталкиваются с новым видом угрозы – оккупанты используют на поле боя химическое оружие. За последнюю неделю в районе Орехова было зафиксировано девять случаев, когда российские военные с дронов сбрасывали едкий и легковоспламеняющийся газ на украинские позиции, что привело к смерти одного бойца.

Об этом говорится в материале CNN.

По словам пострадавших солдат, газ используется, чтобы вызвать панику среди защитников, после чего производятся обычные обстрелы или атаки беспилотников.

На условиях анонимности сотрудник украинской разведки сообщил об использовании россиянами разновидности CS – это слезоточивый газ, применяемый в ситуациях массовых беспорядков и может временно вызвать раздражение глаз, носа, легких и кожи у человека. Он отметил, что использование таких средств во время войны запрещено Конвенцией ООН о запрещении химического оружия.

В последние месяцы из зоны боевых действий периодически поступают сообщения о применении российскими солдатами слезоточивого газа, однако его использование вблизи Орехова выглядит особенно систематическим.

Двое военных, переживших атаку газом, предоставили изданию медицинские документы, подтверждающие отравление. Мужчины заявили, что получили ожоги и раны на лице, а также в области рта и горла.

Сначала я увидел дым. Мы выбежали из траншеи и вдруг газ загорелся. Окоп был в огне. Этот газ обжигает, ослепляет вас, вы не можете дышать, поражает горло мгновенно. У нас не было даже секунды, – рассказал один из военных. Поделиться

Россияне использовали химическое оружие

Российские войска применили химическое оружие сразу в двух направлениях фронта в Украине. Речь идет о Бахмутском и Сватовском направлениях.

Об этом сообщает Deep State в Telegram.

Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском направлениях, говорится в сообщении. Поделиться

Как отмечают в отчете, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого "в запасах РФ немало" и уже неоднократно использовался против украинских войск.

Хлорпикрин – жидкость с резким раздражающим запахом. В высоких концентрациях ядовит, вреден для человека. Относится ко II классу опасности. Используется как компонент фумигантных смесей в сельском хозяйстве, в камерах газоокуривания для проверки герметичности изолирующих и фильтрующих противогазов.