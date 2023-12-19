Російські окупанти використали отруйний газ проти ЗСУ на Запорізькому напрямку — CNN

За останній тиждень у районі Оріхова було зафіксовано дев'ять випадків, коли російські військові з дронів скидали їдкий та легкозаймистий газ на українські позиції. Це призвело до смерті одного бійця та отруєння декількох.

Армія РФ скидає з дронів на позиції ЗСУ отруйний газ

Українські військові, які протистоять російській агресії на Запорізькому напрямку, стикаються з новим видом загрози – окупанти використовують на полі бою хімічну зброю. За останній тиждень у районі Оріхова було зафіксовано дев'ять випадків, коли російські військові з дронів скидали їдкий та легкозаймистий газ на українські позиції, що призвело до смерті одного бійця.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

За словами постраждалих солдатів, газ використовується, щоб викликати паніку серед оборонців, після чого проводяться звичайні обстріли або атаки безпілотників.

На умовах анонімності співробітник української розвідки повідомив про використання росіянами різновиду CS – це сльозогінний газ, що застосовується у ситуаціях масових заворушень і може тимчасово викликати подразнення очей, носа, легенів та шкіри у людини. Він зазначив, що використання таких засобів під час війни заборонено Конвенцією ООН про заборону хімічної зброї.

Протягом останніх місяців із зони бойових дій періодично надходять повідомлення про застосування російськими солдатами сльозогінного газу, проте його використання поблизу Оріхова виглядає особливо систематичним.

Двоє військових, які пережили атаку газом, надали виданню медичні документи, що підтверджують отруєння. Чоловіки заявили, що отримали опіки та рани на обличчі, а також в області рота та горла.

Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і раптом газ загорівся. Окоп був у вогні. Цей газ обпікає, засліплює вас, ви не можете дихати, вражає горло миттєво. У нас не було навіть секунди, – розповів один із військових. Поширити

Росіяни використали хімічну зброю

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Мова йде про Бахмутський та Сватівський напрямках.

Про це повідомляє Deep State у Telegram.

Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках, – йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах РФ чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Хлорпікрин – рідина з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях отруйний, шкідливий для людини. Належить до II класу небезпеки. Використовується як компонент фумігантних сумішей у сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих та фільтруючих протигазів.