10 тысяч детей с временно оккупированных территорий четырех украинских областей хотят вывезти оккупанты в Москву и Санкт-Петербург якобы для "культурного просвещения".
Вывоз детей с ВОТ в Россию продолжается
До конца года российские захватчики отправят 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого «культурного просвещения».
Об этом стало известно по результатам мониторинга информационных интернет-каналов российских и оккупационных властей на ВОТ, – сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства культуры РФ, Омбудсман рассказал, что специально для украинских детей захватчики разработали так называемую «Культурную карту 4+85». В ее пределах для детей «с новых территорий России» пропагандисты создали восемь «просветительских» маршрутов, чтобы «правильно и доступно» ознакомить их с богатым культурным наследием великой страны.
«Уникальными достижениями России», как утверждают пропагандистские телеграмм-каналы, уже могли принудительно «полюбоваться» дети из Луганщины и Донеччины, на очереди 300 детей из Запорожской области.
Независимо от маршрута, так называемые «культурные» программы для детей схожи. Кроме представлений, парков и экскурсий по городу, их возят на специально созданные музейные экспозиции «Подвиг Народа», агитируют участвовать в военных квестах.
Как пишет Омбудсман, в ход идут все рычаги влияния: к особо свободномыслящим детям, пытающимся конвертировать свой подростковый максимализм в отчаянный патриотизм, применяют более радикальные методы, такие как преследования, допросы. С дошкольного возраста начинается «патриотическое воспитание» детей и знакомство с «героями специальной военной операции», еще вчера пришедшими в их дом с оружием.
Фильм "Истерзанное детство" вошел в программу аргентинского Фестиваля европейского кино
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