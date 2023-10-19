10 тысяч детей с временно оккупированных территорий четырех украинских областей хотят вывезти оккупанты в Москву и Санкт-Петербург якобы для "культурного просвещения".

Вывоз детей с ВОТ в Россию продолжается

До конца года российские захватчики отправят 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург по маршрутам так называемого «культурного просвещения».

Об этом стало известно по результатам мониторинга информационных интернет-каналов российских и оккупационных властей на ВОТ, – сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ссылаясь на информацию пресс-службы Министерства культуры РФ, Омбудсман рассказал, что специально для украинских детей захватчики разработали так называемую «Культурную карту 4+85». В ее пределах для детей «с новых территорий России» пропагандисты создали восемь «просветительских» маршрутов, чтобы «правильно и доступно» ознакомить их с богатым культурным наследием великой страны.

«Уникальными достижениями России», как утверждают пропагандистские телеграмм-каналы, уже могли принудительно «полюбоваться» дети из Луганщины и Донеччины, на очереди 300 детей из Запорожской области.

Независимо от маршрута, так называемые «культурные» программы для детей схожи. Кроме представлений, парков и экскурсий по городу, их возят на специально созданные музейные экспозиции «Подвиг Народа», агитируют участвовать в военных квестах.

Вопреки положениям Конвенции о правах ребенка, машина российской пропаганды работает непрерывно. Апробировав еще с 2014 года среди населения Крыма разные способы искоренения самоидентичности и принадлежности к украинскому народу, ныне оккупанты сосредоточили внимание на украинских детях, которые вместе с родителями вынужденно оказались под властью российского агрессора, – отметил Дмитрий Лубинец. Поделиться

Как пишет Омбудсман, в ход идут все рычаги влияния: к особо свободномыслящим детям, пытающимся конвертировать свой подростковый максимализм в отчаянный патриотизм, применяют более радикальные методы, такие как преследования, допросы. С дошкольного возраста начинается «патриотическое воспитание» детей и знакомство с «героями специальной военной операции», еще вчера пришедшими в их дом с оружием.

Я говорил об этом в Нью-Йорке, Риме, Кракове, и не устану повторять – принудительно окуная украинских детей в российское образовательное и культурное пространство, РФ продолжает насильственную геноцидную политику против Украины. Стирается не одно поколение украинцев. В современном мире, где основополагающими постулатами для цивилизованных стран есть защита неотъемлемых прав и свобод человека независимо от страны рождения и места происхождения, так не должно быть, – подчеркнул Дмитрий Лубинец. Поделиться

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