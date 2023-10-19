Російські окупанти планують вивезти з ТОТ 10 тисяч українських дітей — Лубінець

10 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій чотирьох українських областей хочуть вивезти окупанти до Москви та Санкт-Петербурга нібито для "культурного просвітництва".

Вивезення дітей з ТОТ до Росії продовжується

До кінця року російські загарбники відправлять 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга за маршрутами так званого «культурного просвітництва».

Про це стало відомо за результатами моніторингу інформаційних інтернет-каналів російської та окупаційної влади на ТОТ, – повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Посилаючись на інформацію пресслужби Міністерства культури РФ, Омбудсман України розповів, що спеціально для українських дітей загарбники розробили так звану «Культурну карту 4+85». У її межах для дітей «з нових територій Росії» пропагандисти створили вісім «просвітницьких» маршрутів, аби «правильно і доступно» ознайомити їх «з багатою культурною спадщиною великої країни».

«Унікальними досягненнями Росії», як стверджують пропагандистські телеграм-канали, уже мали змогу примусово «помилуватися» діти з Луганщини та Донеччини, на черзі 300 дітей із Запорізької області.

Незалежно від маршруту, так звані «культурні» програми для дітей подібні. Крім вистав, парків та екскурсій містом, їх возять на спеціально створені музейні експозиції «Подвиг Народа», агітують брати участь у військових квестах.

Усупереч положенням Конвенції про права дитини, машина російської пропаганди працює без упину. Апробувавши ще з 2014 року серед населення Криму різні способи викорінення самоідентичності та належності до українського народу, нині окупанти зосередили увагу на українських дітях, які разом з батьками вимушено опинилися під владою російського агресора, – зазначив Дмитро Лубінець. Поширити

Як зауважив Омбудсман, у хід йдуть всі важелі впливу: до особливо вільнодумних дітей, які намагаються конвертувати свій підлітковий максималізм у відчайдушний патріотизм, застосовують більш радикальні методи, такі як переслідування, допити. З дошкільного віку починається «патріотичне виховання» дітей та знайомство з «героями спеціальної військової операції», які ще вчора прийшли в їхній дім зі зброєю.

Я говорив про це у Нью-Йорку, Римі, Кракові, і не втомлюсь повторювати – примусово занурюючи українських дітей в російський освітній і культурний простір, РФ продовжує насильницьку геноцидну політику проти України. Стирається не одне покоління українців. У сучасному світі, де основоположними постулатами для цивілізованих країн є захист невід’ємних прав та свобод людини незалежно від країни народження і місця походження, так не повинно бути, – наголосив Дмитро Лубінець. Поширити

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