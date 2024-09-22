Российские оккупанты построили укрепления на древних курганах в Запорожской области
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Культура
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Российские оккупанты построили укрепления на древних курганах в Запорожской области

Курганы
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Источник:  nauka.ua

Российская армия построила укрепления на территории не менее двух курганов в Запорожской области. Этим оккупанты нарушили Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, протоколы Женевской конвенции и нормы обычного международного гуманитарного права.

Главные тезисы

  • Оккупанты строят укрепления на древних курганах в Запорожской области, нарушая международное право и Гаагскую конвенцию.
  • Солдаты 429 мотострелкового полка ВС РФ причастны к разрушительным действиям на древних курганах в Запорожской области.
  • Такие действия подвергают опасности археологические памятники и артефакты, которые могут находиться в курганах.

Россия разрушает древние курганы в Запорожской области

Это установили ученые Университета Вирджинии посредством анализа спутниковых снимков, а также данных о перемещении российских войск.

Ученые исследовали активность российских войск вблизи двух курганов в Васильевском районе Запорожской области. Как оказалось, за период оккупации этих территорий с марта 2022 по июль 2024 года российская армия построила в пределах курганов укрепление и создала на одном из близлежащих полей наземный рисунок в виде фаллоса.

Построенные вблизи курганов укрепление русских окупантов

Исследователи отмечают, что такие действия подвергают опасности археологические памятники и артефакты, которые могут находиться в курганах. Культурные ценности могут испытывать повреждения из-за обстрелов, разрывов снарядов и пожаров.

Ученым удалось идентифицировать, что ответственными за это были солдаты 429 мотострелкового полка вооруженных сил РФ. Они надеются, что это поможет привлечь виновных к ответственности за нарушение многочисленных норм международного права.

Оккупанты строят амфитеатр в заповеднике Херсонес Таврический

В оккупированном Крыму военные строители армии РФ строят новый амфитеатр на территории "Херсонеса Таврического".

Этим строительством оккупанты разрушают культурный ландшафт древнего города-государства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разрушающие действия координирует Военно-строительный комплекс, подчиненный Министерству обороны Российской Федерации.

Оккупанты продолжают осуществлять строительные работы для создания так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический", одновременно нанося значительные повреждения археологическому ландшафту на этой территории.

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