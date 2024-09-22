Российская армия построила укрепления на территории не менее двух курганов в Запорожской области. Этим оккупанты нарушили Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, протоколы Женевской конвенции и нормы обычного международного гуманитарного права.
Главные тезисы
- Оккупанты строят укрепления на древних курганах в Запорожской области, нарушая международное право и Гаагскую конвенцию.
- Солдаты 429 мотострелкового полка ВС РФ причастны к разрушительным действиям на древних курганах в Запорожской области.
- Такие действия подвергают опасности археологические памятники и артефакты, которые могут находиться в курганах.
Россия разрушает древние курганы в Запорожской области
Это установили ученые Университета Вирджинии посредством анализа спутниковых снимков, а также данных о перемещении российских войск.
Ученые исследовали активность российских войск вблизи двух курганов в Васильевском районе Запорожской области. Как оказалось, за период оккупации этих территорий с марта 2022 по июль 2024 года российская армия построила в пределах курганов укрепление и создала на одном из близлежащих полей наземный рисунок в виде фаллоса.
Исследователи отмечают, что такие действия подвергают опасности археологические памятники и артефакты, которые могут находиться в курганах. Культурные ценности могут испытывать повреждения из-за обстрелов, разрывов снарядов и пожаров.
Оккупанты строят амфитеатр в заповеднике Херсонес Таврический
В оккупированном Крыму военные строители армии РФ строят новый амфитеатр на территории "Херсонеса Таврического".
Этим строительством оккупанты разрушают культурный ландшафт древнего города-государства, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Разрушающие действия координирует Военно-строительный комплекс, подчиненный Министерству обороны Российской Федерации.
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