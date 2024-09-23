Російська армія побудувала укріплення на території щонайменше двох курганів у Запорізькій області. Цим окупанти порушили Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, протоколи Женевської конвенції та норми звичаєвого міжнародного гуманітарного права.
Головні тези:
- Російські окупанти побудували укріплення на стародавніх курганах у Запорізькій області, порушуючи міжнародне право та Гаазьку конвенцію.
- Спостереження науковців показали, що російська армія руйнує культурні цінності шляхом будівництва на територіях археологічних пам'яток.
- Такі дії наражають на небезпеку археологічні пам’ятки та артефакти, які можуть знаходитися у курганах.
Росія руйнує стародавні кургани у Запорізькій області
Це встановили науковці Університету Вірджинії за допомогою аналізу супутникових знімків, а також даних про переміщення російських військ.
Учені дослідили активність російських військ поблизу двох курганів у Василівському районі Запорізької області. Як виявилося, за період окупації цих територій з березня 2022 до липня 2024 року російська армія побудувала в межах курганів укріплення та створила на одному з прилеглих полів наземний малюнок у вигляді фалоса.
Дослідники зазначають, що такі дії наражають на небезпеку археологічні пам’ятки та артефакти, які можуть знаходитися у курганах. Культурні цінності можуть зазнавати пошкоджень через обстріли, розриви снарядів та пожежі.
Окупанти будують амфітеатр в заповіднику Херсонес Таврійський
В окупованому Криму військові будівельники армії РФ зводять новий амфітеатр на території "Херсонеса Таврійського".
Цим будівництвом окупанти руйнують культурний ландшафт стародавнього міста-держави, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Руйнівні дії координує Військово-будівельний комплекс, підпорядкований Міністерству оборони Російської Федерації.
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