Російські окупанти побудували укріплення на стародавніх курганах у Запорізькій області

Російська армія побудувала укріплення на території щонайменше двох курганів у Запорізькій області. Цим окупанти порушили Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, протоколи Женевської конвенції та норми звичаєвого міжнародного гуманітарного права.

Росія руйнує стародавні кургани у Запорізькій області

Це встановили науковці Університету Вірджинії за допомогою аналізу супутникових знімків, а також даних про переміщення російських військ.

Учені дослідили активність російських військ поблизу двох курганів у Василівському районі Запорізької області. Як виявилося, за період окупації цих територій з березня 2022 до липня 2024 року російська армія побудувала в межах курганів укріплення та створила на одному з прилеглих полів наземний малюнок у вигляді фалоса.

Побудовані поблизу курганів укріплення російських окупантів

Дослідники зазначають, що такі дії наражають на небезпеку археологічні пам’ятки та артефакти, які можуть знаходитися у курганах. Культурні цінності можуть зазнавати пошкоджень через обстріли, розриви снарядів та пожежі.

Науковцям вдалося ідентифікувати, що відповідальними за це були солдати 429-го мотострілецького полку збройних сил РФ. Вони сподіваються, що це допоможе притягнути винних до відповідальності за порушення численних норм міжнародного права. Поширити

Окупанти будують амфітеатр в заповіднику Херсонес Таврійський

В окупованому Криму військові будівельники армії РФ зводять новий амфітеатр на території "Херсонеса Таврійського".

Цим будівництвом окупанти руйнують культурний ландшафт стародавнього міста-держави, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руйнівні дії координує Військово-будівельний комплекс, підпорядкований Міністерству оборони Російської Федерації.