Согласно прогнозу Росстата, до 2026-2027 годов исключительно по естественным причинам население России будет сокращаться со скоростью примерно 700 тысяч человек ежегодно.

Россию ждет резкое вымирание населения

Федеральная служба государственной статистики РФ официально предупреждает о том, что в течение этого года в стране-агрессорке умрет 600,7 тысяч человек.

Кроме того, в 2024 году власти РФ не досчитаются еще 675,1 тысячи, в 2025-м - 693,2 тысячи, в 2026-2027 гг. - более 700 тысяч.

Как отмечают в российском ведомстве, впоследствии естественный спад начнет постепенно замедляться: по предварительным прогнозам до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч - 2035 г.

Однако, что важно понимать, он останется выше 400 тысяч человек в год даже до середины 2040-х.

Кроме того, указано, что каждый год в страну-агрессорку будет прибывать более 200 тысяч мигрантов, однако даже им не удастся компенсировать резкое природное сокращение населения РФ.

Россия столкнется еще с одной серьезной проблемой

В Росстате также предупреждают о том, что РФ постепенно будет превращаться в страну пожилых людей.

Что важно понимать, количество детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26%.

Более того, указано, что доля пенсионеров начнет расти.

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики РФ, естественное сокращение населения спровоцировано резким падением рождаемости, которое началось после оккупации Крыма.

Что интересно, еще 5 лет назад глава Кремля Владимир Путин потребовал остановить естественное сокращение населения.