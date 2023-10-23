Росстат прогнозирует быстрое и масштабное вымирание населения России
Категория
Мир
Дата публикации

Росстат прогнозирует быстрое и масштабное вымирание населения России

Красная площадь
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Источник:  ONLINE.UA

Согласно прогнозу Росстата, до 2026-2027 годов исключительно по естественным причинам население России будет сокращаться со скоростью примерно 700 тысяч человек ежегодно.

Россию ждет резкое вымирание населения

Федеральная служба государственной статистики РФ официально предупреждает о том, что в течение этого года в стране-агрессорке умрет 600,7 тысяч человек.

Кроме того, в 2024 году власти РФ не досчитаются еще 675,1 тысячи, в 2025-м - 693,2 тысячи, в 2026-2027 гг. - более 700 тысяч.

Как отмечают в российском ведомстве, впоследствии естественный спад начнет постепенно замедляться: по предварительным прогнозам до 652 тысяч в 2030 году, 532 тысяч - 2035 г.

Однако, что важно понимать, он останется выше 400 тысяч человек в год даже до середины 2040-х.

Кроме того, указано, что каждый год в страну-агрессорку будет прибывать более 200 тысяч мигрантов, однако даже им не удастся компенсировать резкое природное сокращение населения РФ.

Россия столкнется еще с одной серьезной проблемой

В Росстате также предупреждают о том, что РФ постепенно будет превращаться в страну пожилых людей.

Что важно понимать, количество детей и подростков в стране к началу 2040-х сократится на 26%.

Более того, указано, что доля пенсионеров начнет расти.

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики РФ, естественное сокращение населения спровоцировано резким падением рождаемости, которое началось после оккупации Крыма.

Что интересно, еще 5 лет назад глава Кремля Владимир Путин потребовал остановить естественное сокращение населения.

Сначала этого нужно было добиться до 2024 года, затем срок перенесли на 2030 год. Но, как следует из прогноза Росстата, цель останется недостижимой даже четверть века спустя.

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