Згідно з прогнозом Росстату, до 2026-2027 років винятково з природних причин населення Росії буде скорочуватися зі швидкістю приблизно 700 тисяч осіб щорічно.

На Росію чекає різке вимирання населення

Федеральна служба державної статистики РФ офіційно попереджає про те, що протягом поточного року у країні-агресорці помре 600,7 тисячі осіб.

Окрім того, у 2024-му році влада РФ не дорахується ще 675,1 тисячі, у 2025-му - 693,2 тисячі, у 2026-2027 рр. - понад 700 тисяч.

Як зазначають у російському відомстві, згодом природний спад почне поступово сповільнюватися: за попередніми прогнозами до 652 тисяч 2030 року, 532 тисяч - 2035-го.

Однак, що важливо розуміти, він залишиться вищим за 400 тисяч осіб на рік навіть до середини 2040-х.

Окрім того, наголошується, що кожного року у країну-агресорку буде прибувати понад 200 тисяч мігрантів, однак навіть їм не вдасться компенсувати різке природне скорочення населення РФ.

Росія стикнеться ще з однією серйозною проблемою

У Росстаті також попереджають про те, що РФ поступово буде перетворюватися на країну людей похилого віку.

Що важливо розуміти, кількість дітей і підлітків у країні до початку 2040-х скоротиться на 26%.

Ба більше, вказано, що частка пенсіонерів почне зростати.

Як зазначає Федеральна служба державної статистики РФ, природне скорочення населення спровоковане різким падінням народжуваності, яке почалося після окупації Криму.

Що цікаво, ще 5 років тому очільник Кремля Володимир Путін висунув вимогу зупинити природний спад населення.