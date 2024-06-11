С кем Потап изменил Насте Каменских. Блогер озвучил информацию от инсайдеров
Категория
Шоу-бизнес
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С кем Потап изменил Насте Каменских. Блогер озвучил информацию от инсайдеров

Потап и Настя Каменских
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Источник:  online.ua

Слухи о разрыве звездной пары — Потапа и Насти Каменских — впервые начали распространяться еще год назад. Однако только сейчас появилась новая неожиданная информация от людей из окружения артистов.

Главные тезисы

  • Известный украинский блогер раскрыл информацию об измене, рассказав, что рэпер влюбился в лучшую подругу своей жены.
  • Инсайдеры утверждают, что Потап и Анна Андрийчук до сих пор развивают отношения.
  • Разрыв дружбы Насти Каменских с Анной Андрийчук стал ярким доказательством предательства, что вызвало возмущение в украинском шоу-бизнесе.
  • События вокруг Потапа, Насти Каменских и Анны Андрийчук стали настоящей сенсацией и вызвали широкий резонанс в обществе.

Потап изменил Каменских с ее лучшей подругой

Такими данными поделился известный украинский блогер Богдан Беспалов после общения со своими инсайдерами.

По его словам, рэпер давно влюбился в лучшую подругу своей жены — Анну Андрийчук.

Однако только на платонических чувствах он не остановился и начал изменять Каменских.

К слову, Андрийчук — бывшая супруга певца Позитива, которого продюсировал Потап в период существования групп “Время и Стекло”, а также Mozgi.

Богдан Беспалов обращает внимание на то, что ярким доказательством версии о том, что звездную семью разбила именно Анна, является то, что Настя давно с ней не общается и разорвала их дружбу.

Как утверждают инсайдеры, сейчас рэпер и Анна Андрийчук развивают свои отношения, несмотря на то, что Потап и Каменских до сих пор создают иллюзию счастливой семьи в социальных сетях.

Как украинцы реагируют на новость о возможной измене Потапа:

  • Боже… Неужели кому-то до сих пор интересен Потап?;

  • Украинский шоубиз — еще та Санта Барбара! Любятся друг с другом по кругу);

  • Ахахха! Где-то смеется Ирина Горовая (бывшая жена Потапа, которой он изменял с Настей Каменских — ред.);

  • Закон бумеранга работает;

  • А я знала! Я знала, что они вместе... Потап и Аня!!! Знала!;

  • Боже, как подло поступили Андрийчук и Потап!;

  • А что: кто-то еще не знал о Потапе и бывшей жене Позитива???

Фото: скриншот

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