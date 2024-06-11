З ким Потап зрадив Настю Каменських. Блогер озвучив зізнання інсайдерів
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

З ким Потап зрадив Настю Каменських. Блогер озвучив зізнання інсайдерів

Потап та Настя Каменських
Джерело:  online.ua

Чутки про розрив зіркової пари — Потапа та Насті Каменських — вперше почали ширитися ще рік тому. Однак лише зараз з'явилися нова неочікувана інформація від людей з оточення артистів.

Головні тези:

  • Репер Потап закохався у найкращу подругу своєї дружини, колишню дружину співака Позитива, і почав зраджувати Каменських.
  • Інсайдери повідомляють, що наразі Потап та Андрійчук активно розвивають свої стосунки.
  • Потап та Каменських досі створюють ілюзію щасливої родини у соцмережах.

Потап зрадив Каменських з її найкращою подругою

Такими даними поділився відомий український блогер Богдан Беспалов після спілкування зі своїми інсайдерами.

За його словами, репер та продюсер давно закохався у найкращу подругу своєї дружини - Анну Андрійчук.

Однак лише на платонічних почуттях він не зупинився й почав зраджувати Каменських.

До слова, Андрійчук - колишня дружина співака Позитива, якого продюсував Потап у період існування гуртів “Время и Стекло”, а також Mozgi.

Богдан Беспалов звертає увагу на те, що яскравим доказом версії про те, що зіркову родину розбила саме Анна, є те, що Настя давно з нею не спілкується та розірвала їхню дружбу.

Як стверджують інсайдери, наразі репер та Анна Андрійчук розвивають свої стосунки, попри те, що Потап та Каменських досі створюють ілюзію щасливої сім’ї у соціальних мережах.

Як українці реагують на нову про можливу зраду Потапа:

  • Боже… Невже комусь досі цікавий Потап?;

  • Украiнський шоубiз - ще та Санта Барбара! Любляться один з одним по колу);

  • Ахахха! Десь сміється Ірина Горова (колишня дружина Потапа, якій він зраджував з Настею Каменських - ред.);

  • Закон бумеранга працює;

  • А я знала!!! Я знала, шо вони разом... Потап і Аня!!! Знала!;

  • Боже, як підло вчинили Андрійчук і Потап!;

  • А що: хтось ще не знав про Потапа і колишню дружину Позитива???

Фото: скриншот

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