З ким Потап зрадив Настю Каменських. Блогер озвучив зізнання інсайдерів

Чутки про розрив зіркової пари — Потапа та Насті Каменських — вперше почали ширитися ще рік тому. Однак лише зараз з'явилися нова неочікувана інформація від людей з оточення артистів.

Потап зрадив Каменських з її найкращою подругою

Такими даними поділився відомий український блогер Богдан Беспалов після спілкування зі своїми інсайдерами.

За його словами, репер та продюсер давно закохався у найкращу подругу своєї дружини - Анну Андрійчук.

Однак лише на платонічних почуттях він не зупинився й почав зраджувати Каменських.

До слова, Андрійчук - колишня дружина співака Позитива, якого продюсував Потап у період існування гуртів “Время и Стекло”, а також Mozgi.

Богдан Беспалов звертає увагу на те, що яскравим доказом версії про те, що зіркову родину розбила саме Анна, є те, що Настя давно з нею не спілкується та розірвала їхню дружбу.

Як стверджують інсайдери, наразі репер та Анна Андрійчук розвивають свої стосунки, попри те, що Потап та Каменських досі створюють ілюзію щасливої сім’ї у соціальних мережах. Поширити

Як українці реагують на нову про можливу зраду Потапа:

Боже… Невже комусь досі цікавий Потап?;

Украiнський шоубiз - ще та Санта Барбара! Любляться один з одним по колу);

Ахахха! Десь сміється Ірина Горова (колишня дружина Потапа, якій він зраджував з Настею Каменських - ред.);

Закон бумеранга працює;

А я знала!!! Я знала, шо вони разом... Потап і Аня!!! Знала!;

Боже, як підло вчинили Андрійчук і Потап!;

А що: хтось ще не знав про Потапа і колишню дружину Позитива???