З ким Потап зрадив Настю Каменських. Блогер озвучив зізнання інсайдерів

Чутки про розрив зіркової пари — Потапа та Насті Каменських — вперше почали ширитися ще рік тому. Однак лише зараз з'явилися нова неочікувана інформація від людей з оточення артистів.
Головні тези:
- Репер Потап закохався у найкращу подругу своєї дружини, колишню дружину співака Позитива, і почав зраджувати Каменських.
- Інсайдери повідомляють, що наразі Потап та Андрійчук активно розвивають свої стосунки.
- Потап та Каменських досі створюють ілюзію щасливої родини у соцмережах.
Потап зрадив Каменських з її найкращою подругою
Такими даними поділився відомий український блогер Богдан Беспалов після спілкування зі своїми інсайдерами.
За його словами, репер та продюсер давно закохався у найкращу подругу своєї дружини - Анну Андрійчук.
Однак лише на платонічних почуттях він не зупинився й почав зраджувати Каменських.
До слова, Андрійчук - колишня дружина співака Позитива, якого продюсував Потап у період існування гуртів “Время и Стекло”, а також Mozgi.
Богдан Беспалов звертає увагу на те, що яскравим доказом версії про те, що зіркову родину розбила саме Анна, є те, що Настя давно з нею не спілкується та розірвала їхню дружбу.
Як українці реагують на нову про можливу зраду Потапа:
Боже… Невже комусь досі цікавий Потап?;
Украiнський шоубiз - ще та Санта Барбара! Любляться один з одним по колу);
Ахахха! Десь сміється Ірина Горова (колишня дружина Потапа, якій він зраджував з Настею Каменських - ред.);
Закон бумеранга працює;
А я знала!!! Я знала, шо вони разом... Потап і Аня!!! Знала!;
Боже, як підло вчинили Андрійчук і Потап!;
А що: хтось ще не знав про Потапа і колишню дружину Позитива???
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-