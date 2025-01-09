SAG Awards 2025. Гильдия актеров США обнародовала список номинантов

Гильдия актеров США назвала номинантов на SAG Awards 2025. Среди соискателей награды оказался и россиянин Юрий Борисов за роль в фильме "Анора".

Гильдия актеров США обнародовала список номинантов SAG Awards 2025

Гильдия актеров США (SAG) объявила номинантов на премию, отмечающую актерское мастерство.

Лидерами по количеству номинаций стали бродвейская музыкальная адаптация от Universal "Wicked: Чародея" и драматический сериал от FX/Hulu "Шёгун", события которого разворачиваются в феодальной Японии. Оба получили по 5 номинаций.

Биографический фильм Джеймса Менголда о Бобе Дилане "Боб Дилан: Полнейший незнакомец" получил 4 номинации.

Голливуд продолжает терпеть россиян, и Юрий Борисов получил номинацию за роль в фильме "Анора" как лучший актер второго плана. Поделиться

Список номинантов на премию SAG Awards 2025 выглядит следующим образом:

Фильмы

Лучшая мужская главная роль:

Эдриен Броуди, "Бруталист"

Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Дэниел Крейг, "Квир"

Колман Доминго, "Синг-Синг"

Ральф Файнс, "Конклав"

Лучшая женская главная роль:

Памела Андерсон, "Последняя танцовщица"

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон, "Анора"

Деми Мур, "Субстанция"

Лучший актер второго плана:

Джонатан Бейли, "Wicked: Чародейка"

Юрий Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Настоящая боль"

Эдвард Нортон, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Джереми Стронг, "Ученик. История Трампа"

Лучшая актриса второго плана:

Моника Барбаро, "Боб Дилан: Полнейший незнакомец"

Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица"

Даниэль Дедуайлер, "Уроки фортепиано"

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка"

Зои Салдана, "Эмилия Перес"

Телевидение и сериалы

Лучший актер телевидения:

Хавьер Бардем, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"

Коллин Фаррелл, "Пингвин"

Ричард Гедд, "Олень"

Кевин Клайн, "Дисклеймер"

Эндрю Скотт, "Рипли"

Лучшая актриса телевидения:

Кэти Бейтс, The Great Lillian Hall

Кейт Бланшетт, "Дисклеймер"

Джоди Фостер, "Настоящий детектив"

Лили Глэдстоун, "Под мостом"

Кристин Милиоти, "Пингвин"

Лучший актер драматического сериала:

Таданобу Асано, "Шегун"

Джефф Бриджес, "Старик"

Герри Олдман, "Медленные кони"

Эдди Рейдмейн, "День шакала"

Хироюки Санада, "Сегун"

Лучшая актриса драматического сериала:

Кэти Бейтс, "Метлок"

Никола Кулан, "Бриджертоны"

Эллисон Дженни, "Дипломат"

Кэри Расселл, "Дипломат"

Анна Саваи, "Шегун"

Лучший актер комедийного сериала:

Адам Броуди, "Никто этого не хочет"

Тед Денсон, "Человек изнутри"

Гаррисон Форд, "Терапия"

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая актриса комедийного сериала:

Кристен Белл, "Никто этого не хочет"

Квинта Брансон, "Начальная школа Эбботт"

Лиза Колон-Зайас, "Медведь"

Айо Эдебири, "Медведь"

Джин Смарт, "Уловки"

Режиссеры "Фарфоровой войны" номинированы на премию Гильдии режиссеров США

Создатели ленты "Фарфоровая война" о войне в Украине Брендан Белломо и Слава Леонтьев номинированы на премию Гильдии режиссеров США за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино

Режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев претендуют на награду Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за документальный фильм "Фарфоровая война". Они оказались в списке номинантов за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино за 2024 год.

"Фарфоровая война" рассказывает зрителям о трех украинцах, художниках фарфоровой анималистики — Славе Леонтьевой (который также является режиссером), его жене Ане Стасенко и Андрее Стефанове. Леонтьев — харьковский художник-керамист, создающий фарфоровые фигурки животных вместе с женой и украшающий ими разрушенные дома.