SAG Awards 2025. Гільдія акторів США оприлюднила список номінантів

Гільдія акторів США назвала номінантів на SAG Awards 2025. Серед претендентів на нагороду опинився і росіянин Юрій Борисов за роль у фільмі "Анора".

Гільдія акторів США оприлюднила список номінантів SAG Awards 2025

Гільдія акторів США (SAG) оголосила номінантів на премію, яка відзначає акторську майстерність.

Лідерами за кількістю номінацій стали бродвейська музична адаптація від Universal "Wicked: Чародійка" та драматичний серіал від FX/Hulu "Шьоґун", події якого розгортаються у феодальній Японії. Обидва отримали по 5 номінацій.

Біографічний фільм Джеймса Менголда про Боба Ділана "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" отримав 4 номінації.

Голлівуд продовжує толерувати росіян, і Юрій Борисов отримав номінацію за роль у фільмі "Анора" як найкращий актор другого плану. Поширити

Список номінантів на премію SAG Awards 2025 виглядає наступним чином:

Фільми

Найкраща чоловіча головна роль:

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Деніел Крейг, "Квір"

Колман Домінго, "Сінг-Сінг"

Ральф Файнс, "Конклав"

Найкраща жіноча головна роль:

Памела Андерсон, "Остання танцівниця"

Сінтія Еріво, "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес"

Майкі Медісон, "Анора"

Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор другого плану:

Джонатан Бейлі, "Wicked: Чародійка"

Юрій Борисов, "Анора"

Киран Калкин, "Справжній біль"

Едвард Нортон, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеремі Стронг, "Учень. Історія Трампа"

Найкраща акторка другого плану:

Моніка Барбаро, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця"

Даніель Дедуайлер, "Уроки фортепіано"

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка"

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Телебачення та серіали

Найкращий актор телебачення:

Хав'єр Бардем, "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"

Коллін Фаррелл, "Пінгвін"

Річард Гедд, "Оленя"

Кевін Клайн, "Дісклеймер"

Ендрю Скотт, "Ріплі"

Найкраща акторка телебачення:

Кеті Бейтс, The Great Lillian Hall

Кейт Бланшетт, "Дісклеймер"

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Лілі Гледстоун, "Під мостом"

Крістін Міліоті, "Пінгвін"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Таданобу Асано, "Шьоґун"

Джефф Бріджес, "Старий"

Геррі Олдман, "Повільні коні"

Едді Рейдмейн, "День шакала"

Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

Найкраща акторка драматичного серіалу:

Кеті Бейтс, "Метлок"

Нікола Кулан, "Бріджертони"

Еллісон Дженні, "Дипломат"

Кері Расселл, "Дипломат"

Анна Саваі, "Шьоґун"

Найкращий актор комедійного серіалу:

Адам Броуді, "Ніхто цього не хоче"

Тед Денсон, "Людина із середини"

Гаррісон Форд, "Терапія"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкраща акторка комедійного серіалу:

Крістен Белл, "Ніхто цього не хоче"

Квінта Брансон, "Початкова школа Ебботт"

Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь"

Айо Едебірі, "Ведмідь"

Джин Смарт, "Хитрощі"

Режисери “Порцелянової війни” номіновані на премію Гільдії режисерів США

Творці стрічки "Порцелянова війна" про війну в Україні Брендан Белломо та Слава Леонтьєв номіновані на премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно

Режисери Брендан Белломо та Слава Леонтьєв претендують на нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за документальний фільм "Порцелянова війна". Вони опинилися у списку номінантів за видатні режисерські досягнення в документальному кіно за 2024 рік.

"Порцелянова війна" розповідає глядачам про трьох українців, митців порцелянової анімалістики — Славу Леонтьєва (який також є режисером), його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова. Леонтьєв — харківський художник-кераміст, який створює порцелянові фігурки тварин разом з дружиною і прикрашає ними зруйновані будинки.