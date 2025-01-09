Через масштабні лісові пожежі у Каліфорнії в Голлівуді змушені були відкласти церемонію оголошення номінантів на премію Оскар та церемонію Critics Choice Awards.

Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії дістались Голлівудських пагорбів

Зазначається, що найбільш загрозлива ситуація склалась в районі Голлівудських пагорбів у Лос-Анджелесі. Сам там розташований всесвітньо відомий театр Dolby, у якому зазвичай проходить вручення премії Оскар.

Наразі вогонь від лісових пожеж вже наближається до Голлівудського бульвару та знаменитої Алеї слави.

Наслідки лісових пожеж у Каліфорнії

У зв’язку з цим Американською академією кіномистецтв було ухвалене рішення щодо перенесення оголошення номінантів на премію Оскар.

Зокрема, заплановану на 11-12 січня церемонію вручення Critics Choice Awards, яку вважають однією з головних премій перед Оскаром, також було відкладено на два тижні.

Оголошення номінантів на Оскар відбудеться не раніше 19 січня.

Лісові пожежі, спричинені низькою вологістю та сильними поривами вітру, охопили кілька районів Каліфорнії, завдаючи значної шкоди та викликаючи серйозні труднощі в боротьбі з вогнем.

Пожежі продовжують активно поширюватися через відсутність достатньої кількості води в міських системах, що ускладнює роботу рятувальників. Сильні пориви вітру тільки посилюють ситуацію, сприяючи ще швидшому розповсюдженню вогню.

На Голлівудських пагорбах у Лос-Анджелесі вогнем вже було знищено понад 20 гектарів землі, загальна площа охоплених вогнем територій вже складає 406 гектарів.

Через це було евакуйовано понад 100 тис місцевих жителів з районів Ітон, Херст та Пасіфік Палісейдс, де проживає велика кількість знаменитостей.

Серед евакуйованих є відомі актори та діячі кіно, зокрема Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур, Джеймс Вудс, Марія Шрайвер та інші.

Що відомо про наслідки масштабних лісових пожеж у Каліфорнії та новий політичний скандал на тлі цього

Лос-Анджелес та околиці міста опинились в епіцентрі масштабних лісових пожеж.

Відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та понад тисячу знищених житлових будинків.

Новий наказ про обов'язкову евакуацію охоплює густонаселений район і включає деякі визначні пам'ятки, такі як, зокрема, концертна зала “Голлівуд Боул” і театр “Долбі”. Під загрозою евакуації також були частини Беверлі-Гіллз.

Байден оголосив регіон Каліфорнії зоною стихійного лиха — це дозволить виділити федеральне фінансування на тимчасове житло, ремонт будинків, а також недорогі кредити для покриття незастрахованих майнових втрат постраждалих.

Школи зачинені, будинки і підприємства знеструмлені, якість повітря різко погіршилася, а тисячі переміщених жителів шукають місця в готелях або притулку в друзів і родичів.

Лісові пожежі у Лос-Анджелесі та його околицях зруйнували, зокрема, будинки кількох знаменитостей, серед яких актори Біллі Крістал та Менді Мур, а також спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон.

Bystander footage captures firefighting planes picking up water from the Pacific Ocean and flying over homes in Los Angeles in an effort to battle wildfires raging in California.



Follow live wildfire updates: https://t.co/8qQjXvwk0g pic.twitter.com/OzdybMCmL2 — ABC News (@ABC) January 8, 2025

Повні економічні наслідки чергових пожеж будуть зрозумілі лише коли полум'я вдасться локалізувати. Але компанія AccuWeather Inc. оцінює збитки та економічні втрати в 52-57 млрд доларів, заявивши, що це може стати найгіршим випадком лісової пожежі в історії Каліфорнії, враховуючи кількість споруд, які можуть згоріти.

VIDEO: Firefighters battle blazes as thousands evacuate amid wildfires in Los Angeles.



Firefighters rush to save properties as out-of-control wildfires erupt in Los Angeles, prompting an evacuation call with tens of thousands fleeing their homes pic.twitter.com/yyAACMVBkb — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2025

Між тим на тлі масштабних лісових пожеж син наступного президента-республіканця Дональда Трампа Трамп-молодший почав пов’язувати брак ресурсів на гасіння пожеж у Лос-Анджелесі з допомогою Україні трирічної давнини.

За його словами, пожежна служба Лос-Анджелесу пожертвувала багато своїх запасів Україні.

При цьому його заяву підтримав наближений до Трампа мільярдер Ілон Маск.

При цьому сам Трамп звинуватив у неефективності роботи пожежних служб особисто чинного президента Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Ньюсома.