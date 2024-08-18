У російській Туві вирують потужні лісові пожежі — відео

У республіці Тува РФ введено режим надзвичайної ситуації через активні лісові пожежі. Причому втретє за літо 2024 року.

Тува потерпає від масштабних лісових пожеж

За інформацією регіонального МНС, на території республіки діє 32 лісові пожежі в 11 районах Туви.

За п'ять кілометрів від населених пунктів діє 1 осередок лісової пожежі. За добу локалізовано 4 пожежі.

Це вже втретє за літо, коли у Туві оголошують режим НС через лісові пожежі.

Також у Туві через лісові пожежі розпочалася евакуація дітей з таборів відпочинку

З дитячих оздоровчих таборів «Орлятко», «Байлак», «Чагитай», які розташовані в Тандінському районі, евакуювали дітей. Загалом у таборах перебувають 503 дитини. Поширити

Тува

У Тандінському районі природні пожежі наближаються до населених пунктів.

І саме в цьому районі шамани проводять обряд викликання дощу. Чи допомогло це тувінцям — невідомо.

Під Новоросійськом вирувала лісова пожежа

Лісова пожежа пошкодила близько 40 будівель на базах відпочинку під Новоросійськом у ніч проти 15 липня.

Пожежа торкнулася бази відпочинку «Моряк» та «Романтик», повідомили у МНС країни-агресорки. У гасінні залучені гелікоптери.

Раніше у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації, евакуйовано близько 500 осіб.

Потужну пожежу у Новоросійську гасили всю ніч.