У російській Туві вирують потужні лісові пожежі — відео

У республіці Тува РФ введено режим надзвичайної ситуації через активні лісові пожежі. Причому втретє за літо 2024 року.
Головні тези:
- У Туві тривають масштабні лісові пожежі, що спричинили введення режиму надзвичайної ситуації вже втретє за літо 2024 року.
- Регіональне МНС повідомило про 32 осередки пожеж в 11 районах Туви, що діють на відстані одного осередку на п'ять кілометрів від населених пунктів.
- У результаті лісових пожеж у Туві здійснюється евакуація дітей з дитячих таборів, а також проводяться обряди викликання дощу.
Тува потерпає від масштабних лісових пожеж
За інформацією регіонального МНС, на території республіки діє 32 лісові пожежі в 11 районах Туви.
За п'ять кілометрів від населених пунктів діє 1 осередок лісової пожежі. За добу локалізовано 4 пожежі.
Це вже втретє за літо, коли у Туві оголошують режим НС через лісові пожежі.
Також у Туві через лісові пожежі розпочалася евакуація дітей з таборів відпочинку
У Тандінському районі природні пожежі наближаються до населених пунктів.
І саме в цьому районі шамани проводять обряд викликання дощу. Чи допомогло це тувінцям — невідомо.
Під Новоросійськом вирувала лісова пожежа
Лісова пожежа пошкодила близько 40 будівель на базах відпочинку під Новоросійськом у ніч проти 15 липня.
Пожежа торкнулася бази відпочинку «Моряк» та «Романтик», повідомили у МНС країни-агресорки. У гасінні залучені гелікоптери.
Раніше у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації, евакуйовано близько 500 осіб.
Потужну пожежу у Новоросійську гасили всю ніч.
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