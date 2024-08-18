У російській Туві вирують потужні лісові пожежі — відео
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У російській Туві вирують потужні лісові пожежі — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

У республіці Тува РФ введено режим надзвичайної ситуації через активні лісові пожежі. Причому втретє за літо 2024 року.

Головні тези:

  • У Туві тривають масштабні лісові пожежі, що спричинили введення режиму надзвичайної ситуації вже втретє за літо 2024 року.
  • Регіональне МНС повідомило про 32 осередки пожеж в 11 районах Туви, що діють на відстані одного осередку на п'ять кілометрів від населених пунктів.
  • У результаті лісових пожеж у Туві здійснюється евакуація дітей з дитячих таборів, а також проводяться обряди викликання дощу.

Тува потерпає від масштабних лісових пожеж

За інформацією регіонального МНС, на території республіки діє 32 лісові пожежі в 11 районах Туви.

За п'ять кілометрів від населених пунктів діє 1 осередок лісової пожежі. За добу локалізовано 4 пожежі.

Це вже втретє за літо, коли у Туві оголошують режим НС через лісові пожежі.

Також у Туві через лісові пожежі розпочалася евакуація дітей з таборів відпочинку

З дитячих оздоровчих таборів «Орлятко», «Байлак», «Чагитай», які розташовані в Тандінському районі, евакуювали дітей. Загалом у таборах перебувають 503 дитини.

Тува

У Тандінському районі природні пожежі наближаються до населених пунктів.

І саме в цьому районі шамани проводять обряд викликання дощу. Чи допомогло це тувінцям — невідомо.

Під Новоросійськом вирувала лісова пожежа

Лісова пожежа пошкодила близько 40 будівель на базах відпочинку під Новоросійськом у ніч проти 15 липня. 

Пожежа торкнулася бази відпочинку «Моряк» та «Романтик», повідомили у МНС країни-агресорки. У гасінні залучені гелікоптери.

Раніше у Новоросійську ввели режим надзвичайної ситуації, евакуйовано близько 500 осіб.

Потужну пожежу у Новоросійську гасили всю ніч.

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