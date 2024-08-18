В республике Тува РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за активных лесных пожаров. Причем в третий раз за лето 2024 года.

Тува страдает от масштабных лесных пожаров

По информации регионального МЧС, на территории республики действуют 32 лесных пожара в 11 районах Тувы.

В пяти километрах от населенных пунктов действует 1 очаг лесного пожара. В сутки локализованы 4 пожара.

Это уже в третий раз за лето, когда в Туве объявляют режим ЧП из-за лесных пожаров.

Также в Туве из-за лесных пожаров началась эвакуация детей из лагерей отдыха

Из детских оздоровительных лагерей "Орленок", "Байлак", "Чагитай", которые расположены в Тандинском районе, эвакуировали детей. Всего в лагерях находятся 503 ребенка. Поделиться

Тува

В Тандинском районе природные пожары близятся к населенным пунктам.

И именно в этом районе шаманы совершают обряд вызова дождя. Помогло ли это тувинцам — неизвестно.

Под Новороссийском бушевал лесной пожар

Лесной пожар повредил около 40 зданий на базах отдыха под Новороссийском в ночь на 15 июля.

Пожар затронул базы отдыха «Моряк» и «Романтик», сообщили в МЧС страны-агрессорки. В тушении привлечены вертолеты.

Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 500 человек.

Мощный пожар в Новороссийске тушили всю ночь.