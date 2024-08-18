В российской Туве бушуют мощные лесные пожары — видео

В республике Тува РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за активных лесных пожаров. Причем в третий раз за лето 2024 года.
Главные тезисы
- В республике Тува РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за активных лесных пожаров, которые бушуют уже в третий раз за лето 2024 года.
- Региональное МЧС фиксирует 32 очага пожаров в 11 районах Тувы, находящихся на небольшом расстоянии от населенных пунктов.
- Из-за лесных пожаров проводится эвакуация детей из детских лагерей, а в Тандинском районе шаманы совершают обряд вызова дождя.
Тува страдает от масштабных лесных пожаров
По информации регионального МЧС, на территории республики действуют 32 лесных пожара в 11 районах Тувы.
В пяти километрах от населенных пунктов действует 1 очаг лесного пожара. В сутки локализованы 4 пожара.
Это уже в третий раз за лето, когда в Туве объявляют режим ЧП из-за лесных пожаров.
Также в Туве из-за лесных пожаров началась эвакуация детей из лагерей отдыха
В Тандинском районе природные пожары близятся к населенным пунктам.
И именно в этом районе шаманы совершают обряд вызова дождя. Помогло ли это тувинцам — неизвестно.
Под Новороссийском бушевал лесной пожар
Лесной пожар повредил около 40 зданий на базах отдыха под Новороссийском в ночь на 15 июля.
Пожар затронул базы отдыха «Моряк» и «Романтик», сообщили в МЧС страны-агрессорки. В тушении привлечены вертолеты.
Ранее в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 500 человек.
Мощный пожар в Новороссийске тушили всю ночь.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-